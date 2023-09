El retorno de los clásicos: vuelve “El conformista”, de Bertolucci

“Para novedad, los clásicos”, dice el dicho, y su razón tiene, lo que puede comprobarse desde mañana con el reestreno en copia nueva 4K de “El conformista”, de Bernardo Bertolucci, en salas comerciales, y desde el viernes con el ciclo Akira Kurosawa en Sala Lugones: ocho películas en 35 mm, especialmente enviadas por The Japan Foundation, Tokio, como parte de las celebraciones por los 125 años de amistad nipo-argentina.

Estrenado en 1970 con marcado éxito internacional, “El conformista” dejó en la retina de varias generaciones por lo menos tres escenas notables: Dominique Sanda y Stefania Sandrelli bailando sensualmente un tango en plena reunión social, una revelación cerca del desenlace, referida a un episodio traumático en la infancia del personaje protagónico, y un traicionero asesinato en el bosque, episodio casi insoportable desarrollado con magistral puesta en escena. No son los únicos momentos notables, por supuesto, pero son bien representativos de los ejes temáticos habituales en el cine de Bertolucci: las ocultas razones de un crimen, los trasfondos de posible explicación psicológica y la turbación, incluso la perturbación, sexual. Representativas, también, del nivel casi impecable de su estilo, atento a las formas refinadas, el drama emocional y el interés del público.

Baste citar “Ultimo tango en Paris”, “Novecento”, “La luna”, “La tragedia de un hombre ridículo”, “El último emperador”, “El cielo protector” (engañosamente rebautizado “Refugio para el amor” en nuestro mercado) y, sin agotar la lista, “La estrategia de la araña”, basada en el “Tema del traidor y del héroe”, de Jorge Luis Borges. “Yo estoy muy agradecido de que un señor Bertolucci, que me dicen es uno de los directores más importantes de estos tiempos, se haya inspirado con tanta inteligencia en un cuento mío”, decía el escritor, lamentando que en ese momento el film no pudiera verse en Argentina. Más de una vez la censura local prohibió por entero, o pretendió cortar escenas, de las películas de Bertolucci. También “El conformista” tuvo sus problemas. Lo más grave para los censores no era la escena del tango, sino la historia que narra, ambientada en los años ’30, donde un tipo cobarde, acomodaticio, encarnado por Jean-Louis Trintignant, se hace fascista y acepta la consigna de participar en la eliminación de un intelectual exiliado, un marxista del que en otros tiempos había sido discípulo amado. Por suerte la película pudo verse entera, y renovó el interés por la novela de Alberto Moravia en que se basa, inspirado a su vez en un hecho real: el asesinato en Francia del socialdemócrata Carlo Rosselli por un grupo secreto anticomunista.