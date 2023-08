En alegato, Uberti se despega de Antonini y del dinero de la valija

El alegato de la defensa del extitular de l OCCOVI Claudio Uberti en el tramo final del juicio oral por el ingreso de la valija con casi u$s800 mil que llevaba el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson giró sobre dos ejes centrales: que la maniobra que fue abortada por los controles aduaneros y de la PSA, el 4 de agosto de 2007, al arribo de un vuelo privado contratado por Enarsa no constituyó un delito, sino una infracción al régimen de equipaje por no haberlo declarado; y que aún si fuese considerado contrabando, Uberti no tuvo ninguna relación ni participación con el dinero contenido. Pero el énfasis central fue intentar desacreditar la acusación del fiscal Marcelo Agüero Vera respecto a lo que declaró un testigo, quien aseguró que el dinero transportado le pertenecía al funcionario que terminó eyectado por el escándalo. A lo largo de 4 horas, el abogado Guillermo Armani buscó rebatir que su cliente fuese un “valijero”, aseguró que esa caracterización que se instaló luego del caso “le costó todo” y le pidió al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 su absolución.