la calle no me define. La Federación Argentina de Amigos del Museo presentó el proyecto liderado por la ONG Madre Teresa.

Durante la “Jornada Anual” de la Federación Argentina de Amigos de Museos realizada en el Malba se presentó el proyecto “La calle no me define” con las organizaciones que trabajan la situación de calle. Los delegados de las 104 Asociaciones de Amigos de FADAM, experimentaron el enorme potencial transformador del proyecto. “La resignificación de los museos y sus asociaciones de amigos, fue el tema de Ricardo Cano (España), que habló sobre las vanguardias a nivel tecnológico, narrativo y estratégico de los principales museos de Europa. Luego, el coleccionista de arte físico y digital Herve Delhumeau contó sobre el potencial de la colección “Monograma” que tiene como objetivo la protección medio ambiental y cultura de la Amazonia Sudamericana.

El cierre de la jornada estuvo dedicado al proyecto “La calle no me define”, liderado por la ONG Madre Teresa y la Fundación Museo Juan B. Castagnino. Paula Gimbatti, directora de la Revista Arteterapia, conjuntamente con miembros del departamento educativo del museo, realizaron un taller basado en las piezas de la colección contemporánea. El proyecto “La calle no me define” desembarcó el viernes pasado en el Museo Castagnino. En la explanada se presentó la instalación “Puertas”, 12 piezas diseñadas y montadas por los usuarios del espacio Madre Teresa de Lourdes. En el interior del museo, la plataforma Museum District presentó la galería virtual con las 12 piezas de la colección 2023. La experiencia fue realizada con cascos de RV (Realidad Virtual) por usuarios de Madre Teresa. Al mismo tiempo que se lanzaba la muestra en el Museo Castagnino, se inauguró una galería virtual, con las piezas de “La calle no me define”, en el metaverso Descentraland. La viralización del proyecto es fundamental para la construcción de un formato educativo y artístico para las organizaciones que trabajan la situación de calle y quienes pueda emular la experiencia.