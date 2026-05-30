Reprimieron la marcha que reclamaba justicia por la muerte de Agostina Vega

La movilización para reclamar justicia por la muerte de Agostina Vega terminó este sábado con incidentes y represión policial en la ciudad de Córdoba . La tensión se concentró en las inmediaciones del puente Rancagua , donde la Policía provincial disparó balas de goma durante la protesta y resultaron afectados vecinos y trabajadores de prensa que cubrían el reclamo.

La marcha se había iniciado tras la confirmación judicial del hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años , en medio de un clima de profundo dolor e indignación entre familiares, amigos y vecinos. Con el correr de las horas, la concentración derivó en cortes de tránsito, quema de neumáticos y momentos de máxima tensión en distintos puntos cercanos al barrio donde vivía Agostina.

En la zona también se desplegó personal de Guardia de Infantería , mientras la Policía mantenía bloqueados varios accesos para intentar controlar la circulación y evitar nuevos desbordes. Durante la tarde se escucharon detonaciones de estruendo y se observaron focos de fuego que generaron columnas de humo y complicaron el tránsito en sectores próximos a la avenida Circunvalación .

El operativo se reforzó especialmente en los alrededores de la vivienda familiar de Agostina, en barrio Mosconi , donde vecinos y allegados se acercaron para acompañar a sus seres queridos tras el desenlace del caso. En ese contexto, algunos familiares expresaron preocupación por la presencia de personas ajenas al círculo íntimo y por la posibilidad de que se produjeran nuevos incidentes.

Hasta el momento, el único detenido es Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años que, según la reconstrucción de los investigadores, fue la última persona que estuvo con la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella.

Marcha tras el hallazgo del cuerpo y las declaraciones del fiscal Garzón

La protesta se desarrolló horas después de que el fiscal Raúl Garzón confirmara que la causa será investigada como un homicidio y anticipara un cambio en la calificación legal contra Claudio Barrelier, el único detenido. Mientras avanza la investigación judicial, las manifestaciones de dolor y bronca se extendieron en Córdoba con un reclamo central: justicia por Agostina y el esclarecimiento total del crimen.

“Con enorme dolor, hemos encontrado restos humanos que en un 98% son de ella”, afirmó durante una conferencia de prensa realizada en Tribunales II. El funcionario sostuvo además que la investigación “no está concluida” y remarcó que todavía quedan puntos centrales por esclarecer, entre ellos el móvil del crimen, el contexto en el que la adolescente llegó hasta la vivienda del principal sospechoso y la eventual participación de otras personas.

Durante la conferencia, Garzón indicó que la data de muerte será incorporada formalmente a la causa a través de estudios científicos, aunque adelantó que las características iniciales de los restos son compatibles con una muerte ocurrida en las primeras horas de la desaparición. En ese sentido, precisó que el hecho investigado habría ocurrido entre las 22.30 del sábado y la 1 o 2 de la madrugada del domingo.

Los restos fueron encontrados en un descampado de Ampliación Ferreyra, un sector extenso al que los investigadores llegaron a partir del análisis de cámaras de seguridad, registros de geolocalización y recorridos vinculados al vehículo del imputado. Garzón destacó el trabajo de la Policía de Córdoba y sostuvo que el hallazgo fue resultado de una reconstrucción minuciosa realizada “día y noche sin parar”.

El fiscal también confirmó que en la vivienda de Barrelier se encontraron elementos de valor para la causa, aunque evitó dar precisiones técnicas sobre los resultados de las pericias. “Se encontraron evidencias de amplio valor probatorio”, señaló, y afirmó que los equipos forenses lograron recuperar “distintos elementos de prueba vinculados claramente con el hecho que se investiga”.

Además, explicó que el hallazgo en el predio de Ampliación Ferreyra no respondió a un dato aportado por el detenido, sino al trabajo de rastrillaje realizado en un terreno de unas 200 hectáreas. En ese punto, destacó la intervención de divisiones especiales y de perros entrenados, que permitieron detectar indicios tanto en superficie como debajo de la superficie.

Investigan el entorno familiar y no descartan nuevas imputaciones

Garzón remarcó que el entorno familiar y no familiar de Agostina es investigado “desde los primeros días”, aunque aclaró que cualquier nueva imputación dependerá de la incorporación de pruebas concretas. “No existe imputación sin una prueba previa y una investigación que lo permita”, afirmó.

Consultado sobre si Barrelier actuó solo, el fiscal respondió que, “en principio”, no tienen identificado a un coautor directo para la comisión puntual del hecho. Sin embargo, aclaró que eso no descarta que puedan aparecer otros grados de participación dentro de la investigación.

“En principio, para la comisión puntual del hecho no tenemos vinculado un coautor”, sostuvo el fiscal. También indicó que la mujer vinculada al Ford Ka negro figura por ahora como testigo en la causa, mientras que el supuesto auto rojo mencionado en una primera versión fue investigado y descartado.

El fiscal también fue consultado por la posible aplicación de agravantes vinculadas a la violencia de género y a la situación de vulnerabilidad de la víctima. En ese punto, señaló que “todos los aspectos” relacionados con el aprovechamiento de la vulnerabilidad de una mujer y de una niña serán considerados dentro del análisis penal.

Además, el funcionario explicó que la casa del detenido tiene una disposición habitacional particular, con un sector utilizado por Barrelier cerca del acceso y otras dependencias más alejadas. Según indicó, esa estructura permitiría que un encuentro individual pudiera desarrollarse sin ser advertido por el resto de las personas que estaban en la vivienda, aunque aclaró que ese punto continuará bajo investigación.

Garzón confirmó que la fiscalía incorporó al expediente una causa anterior vinculada a Barrelier, al considerar que podía tener relevancia para analizar el perfil y los antecedentes del imputado. Según explicó, ese expediente había sido tramitado por otra fiscalía y terminó con su libertad por falta de mérito, aunque fue agregado a la investigación actual por presentar elementos de posible interés para la causa.