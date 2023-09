Exi Group: manipulación, ilegalidad y una red de empresas implicadas

Ámbito informó en las últimas horas de la existencia de Exi Group, una compañía financiera que suma numerosos reclamos y denuncias públicas, supuestamente dedicada a la compra de deuda de bancos y empresas . Se señaló también que, de manera poco transparente y mediante una manipulación que remite a la ilegalidad, reporta a los supuestos deudores que forman parte de su cartera adquirida, en el registro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en “situación 5” de incobrabilidad, aunque hayan cancelado esas deudas o no las hayan contraído. El dato que emergió en las últimas horas es que Exi Group no está sola en estas cuestiones: todo un conglomerado de empresas satélites forman parte del entramado que se utiliza para efectuar tamaño fraude. Como ya se mencionó, según lo publicado en el Boletín Oficial, la empresa Exi Group se constituyó el 15 de diciembre de 2017 y los socios son Carlos Facundo de la Iglesia, Rubén Santiago Ward y Hernán Darío Fulco.

Sin embargo, estos accionistas no son sólo socios en esta compañía. Existió y existe un complejo juego de transacciones accionarias que amplía al rango de la operatoria que presiona a los supuestos deudores.

Tal es el caso de 5 On Line. La empresa está dedicada a los “análisis de datos para empresas, encuestas y cobranzas, marketing y publicidad digital”. Una búsqueda en los registros de la AFIP la publicitan como un “call center”. Según los datos que pudo obtener Ámbito, la empresa fue registrada el 25 de julio de 2007 por cuatro socios: Rubén Santiago Ward, Hernán Darío Fulco, Carlos Facundo de la Iglesia y Juan Ignacio García. Sin embargo, en 2009 Ward le vende 1.200 cuotas de 5 On Line a Pablo Javier Casal. El 1 de julio de 2010, García le vende cuotas a De la Iglesia y Casal hace lo propio con Diego Páez, luego socio de Ward en la empresa Impakto SA. Finalmente, el 12 de mayo de 2012, Fulco vendió todas sus cuotas de 5 On Line a Rubén Santiago Ward.