FCI: abandonan fondos indexados ante la incertidumbre y volatilidad financiera

En cuanto a los FCI CER, retomaron la tendencia negativa que tuvieron a lo largo del año y acumularon en septiembre rescates por $45.300 millones. De esta forma, únicamente lograron suscripciones positivas en agosto y junio por $100.000 millones y $29.531 millones respectivamente en lo que va del 2023.

Ezequiel Ferrando, Gerente de Inversiones en Mariva Fondos, destacó que “la brusca salida de este tipo de instrumentos lo interpretamos como un movimiento de risk off de deuda soberana mutando hacia fondos Money Market. Lo que vemos también es que la curva soberana parece rota. Cuesta encontrar pagadores del tramo 2024 en adelante y solamente en estos momentos está sostenida por la liquidez del BCRA, lo que se está dando de una forma desordenada porque aparece en algunos papeles que licita el Tesoro y en otros no. Entonces, se encuentran anomalías como bonos que vencen en marzo rindiendo 12% y otro que un mes después rinde cerca del 8%. En cuanto a los rendimientos, los Money Market rindieron 8,5% positivo con las tasas en estos niveles, mientras que los T+1 o CER tuvieron un rendimiento promedio de -1,38%”.

Hacia adelante, Gándara consideró que “el mercado está en una posición de ‘wait and see’ ante la incertidumbre que nos trae el contexto electoral. La incertidumbre crece, y creemos que el posicionamiento en instrumentos conservadores se va a intensificar al menos hasta las elecciones generales, y si hay balotaje, el inversor esperará conocer el plan económico del candidato ganador. Las estrategias de cara a las elecciones son cobertura de capital en instrumentos conservadores, como los fondos Money Market (T+0). Para inversores que pueden tener un poco más de tolerancia a la volatilidad, es recomendable aprovechar el alto devengamiento de tasas y estar cubierto también de los riesgos más importantes de la economía: la inflación y la devaluación”.

Asimismo, Ferrando señaló :“en cuanto a la cobertura y dinámica que analizamos, de cara a las elecciones entendemos que el risk off hacia activos soberanos continuará por lo que los Money Market continuarán entre los favoritos para tener libre disponibilidad de capital para tomar decisiones. Por otro lado, entendemos que la dolarización de portafolios continuará con lo cual no descartamos que aumente el flujo hacia los fondos dólar linked, incluso sabiendo los inversores que no es cobertura perfecta sobre el tipo de cambio oficial”.