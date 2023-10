Granos: sigue la agonía por la seca

… que las pocas e irregulares precipitaciones de los últimos días volvieron a encender los alertas sobre las pérdidas que ya se están produciendo en los cultivos de invierno (trigo y cebada), y también en la siembra de maíz de 1ª, por la escasez de agua superficial, y de reservas en el subsuelo . Según el Servicio Meteorológico Nacional, excepto en la Mesopotamia y el litoral bonaerense, donde las precipitaciones serían superiores a los promedios, en el resto de las provincias las lluvias estarán entre lo habitual, e inferiores a los promedios hacia el oeste. A su vez, las temperaturas en el centro y norte del país serán superiores a los promedios, según el SMN. Por su parte, para +BCR, de la Bolsa de Rosario, “las precipitaciones no fueron tan generosas como se esperaban” . Señalan que “el 43% de los campos de trigo estaban regulares o malos, y el 70% de los cultivos se encontraba en el período crítico. A pesar de las lluvias, la situación sigue siendo delicada”, señala el informe. Mientras, el maíz va quedando fuera del área de siembra en varias zonas, por lo que “algunos productores están considerando cambiar a la soja si las lluvias no llegan pronto” , destaca Rosario, al tiempo que por esta causa, se prevé algún incremento adicional para la oleaginosa (que podría así, volver a superar los 17 millones de hectáreas), aunque el poder germinativo de la semilla, muy afectada por la seca de la última campaña, también pone un llamado de alerta, junto con el abastecimiento de combustible, y la oferta de agroinsumos, muy afectados por la inestabilidad del mercado cambiario.

… que, aunque los acontecimientos diarios hicieron pasar por al to el nuevo Presupuesto 2024 presentado en el Congreso, un análisis hecho por CRA da cuenta de una serie de inconsistencias, obvia a la luz de la fuerte inestabilidad cambiaria, y que va desde la inflación prevista para el año que viene, hasta la proyección del crecimiento del PBI, datos que lógicamente serán actualizados por los legisladores cuando finalmente sea tratado, probablemente con la nueva composición del Congreso, a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, según CRA, aparecen algunos puntos adicionales que pusieron inmediatamente en alerta a los ruralistas y que se relacionan con cambios impositivos que, para algunos, buscan compensar parte de los beneficios otorgados recientemente, como la mejora en Ganancias, IVA, etc. De hecho, se menciona textualmente a las exenciones asociadas al Impuesto a los Bienes Personales, ya que el texto sugiere que “el análisis de este gasto tributario, a fin de su reducción o eliminación, podría incluir otros beneficios contenidos en la ley del gravamen, tales como la dispensa que recae sobre los inmuebles rurales ubicados tanto en el país como en el exterior, que representa 0,48% del PIB”, según dice en el Presupuesto enviado por Economía. Otra inquietud adicional vino del lado de los corredores, dado que sostienen haber recibido una carta de la Exportación, desde el CIARA, que vuelve a levantar las alertas ante el riesgo de que el trigo de exportación argentino se contamine con materiales modificados genéticamente. “Ningún comprador de trigo argentino ha modificado la condición de libre de OGM (transgénicos). Razón por la cual, se reitera que toda mercadería que no cumpla esta condición será motivo de rechazo, así como de reparación económica por posible daños comerciales o logísticos”, puntualizan antes de agregar que “Acopiadores analiza la cadena de responsabilidades que también apuntaría a los obtentores y a las autoridades nacionales que aprobaron la liberación de trigo modificado genéticamente en la Argentina”. Para completar el panorama (negativo) un análisis del Rosgan, que reconoce la caída en la producción de terneros por las fallas en las preñeces (por mala alimentación a causa de la seca), agrega que “preocupa la cantidad de hembras que se siguen sacrificando a causa de una seca que no termina de ceder”.