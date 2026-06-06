Cuánto sale armar un "rincón de café" para este invierno: precios y alternativas en junio 2026

Una gran opción para afrontar el frío, brindarle calidez y buen aroma a tu hogar en la estación venidera

Las mejores opciones para la cafetería de tu hogar.

Con la llegada de las bajas temperaturas, las bebidas calientes vuelven a convertirse en protagonistas de la rutina diaria. Café, té, chocolate caliente y otras infusiones ganan terreno durante el invierno, transformándose en el complemento ideal para las jornadas de trabajo, estudio o descanso en el hogar .

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En este contexto, cada vez más personas buscan crear un espacio dedicado exclusivamente a la preparación de sus bebidas favoritas. Los llamados "rincones de café" se volvieron una tendencia tanto por cuestiones prácticas como estéticas, ya que permiten tener todos los elementos organizados y listos para usar en cualquier momento del día.

Aunque a simple vista parezca un proyecto costoso, lo cierto es que armar una pequeña cafetería en casa puede resultar más accesible de lo que muchos imaginan. Existen opciones para distintos presupuestos, desde configuraciones básicas hasta espacios inspirados en cafeterías profesionales.

Nada mejor que un buen café para combatir el frío.

Antes de comprar una cafetera es importante definir qué tipo de café se consume habitualmente . No es lo mismo una persona que busca rapidez y comodidad que alguien interesado en experimentar con distintos granos, molidos y métodos de extracción.

También conviene evaluar la frecuencia de uso y la cantidad de tazas que se preparan diariamente. Para hogares con varios consumidores puede ser más conveniente una cafetera de filtro o una espresso de mayor capacidad, mientras que para un uso ocasional pueden alcanzar modelos más compactos.

Café Las mejores opciones para hacer un café similar al de especialidad en tu propio hogar. Imagen: Magnific

Otro aspecto fundamental es el presupuesto disponible. Actualmente existen cafeteras que van desde opciones económicas por menos de $50.000 hasta equipos super automáticos que superan ampliamente el millón de pesos. Además, hay que contemplar el costo de los accesorios complementarios que mejoran la experiencia de preparación.

Los accesorios indispensables para tu rincón de café

Para que el espacio sea práctico y visualmente atractivo, uno de los elementos más importantes son las bandejas u organizadores. Estos permiten delimitar el rincón de café y mantener ordenados todos los implementos.

Los frascos herméticos también son esenciales para conservar el aroma y la frescura del café durante más tiempo. Si se utilizan granos enteros, un molinillo ayuda a obtener una molienda uniforme y a potenciar el sabor de cada preparación.

Entre los accesorios más valorados aparecen los espumadores de leche y las jarras metálicas, ideales para quienes disfrutan de lattes, capuchinos o cafés especiales. También resultan muy útiles las básculas digitales para medir con precisión la cantidad de café y agua.

Cafetera Los elementos más importantes para el espacio de café de tu hogar. Imagen: Magnific

Por último, no pueden faltar las tazas adecuadas para cada tipo de bebida, cucharillas, estantes para almacenamiento y algunos elementos decorativos que aporten personalidad al espacio.

Precios de todo lo necesario para tu propia cafetería en casa

Rango de precios para cafeteras en 2026

Económicas

Son las alternativas más accesibles del mercado. Aquí se encuentran las cafeteras italianas (Moka), las prensas francesas y algunas cafeteras de filtro básicas. Los precios suelen ubicarse entre $25.000 y $100.000. Son ideales para quienes buscan una buena taza de café sin realizar una gran inversión.

Intermedias

Incluyen cafeteras de cápsulas, espresso domésticas y modelos de filtro avanzados con programación automática. Ofrecen más comodidad, mejor control de la extracción y funciones adicionales. Los precios suelen oscilar entre $150.000 y $800.000.

Cafetera Imagen: Magnific

Premium

En este segmento aparecen las cafeteras espresso superautomáticas y los modelos con molinillo integrado, pantallas táctiles y sistemas automáticos de leche. Están orientadas a usuarios exigentes que desean una experiencia similar a la de una cafetería profesional. Los valores parten de aproximadamente $900.000 y pueden superar fácilmente los $1.400.000.

Cuánto salen los accesorios para complementar tu rincón

Tomando como referencia los valores disponibles en junio de 2026, estos son algunos precios estimados:

Molinillo manual de café: entre $22.000 y $45.000.

Jarra para leche (pitcher): entre $15.000 y $28.000.

Tamper o prensador: entre $18.000 y $35.000.

Balanza digital con timer: entre $25.000 y $55.000.

Organizador de barra o cápsulas: entre $20.000 y $45.000.

Tapete de goma para barra: entre $10.000 y $18.000.

Cartel o reloj temático: entre $12.000 y $18.000.

Frascos herméticos: entre $8.000 y $20.000 por unidad.

Juego básico de tazas: entre $15.000 y $40.000.

Espumador de leche: desde $20.000 hasta $80.000 según el modelo.

Si se opta por una configuración básica, el desembolso inicial para accesorios puede ubicarse entre $60.000 y $95.000. En cambio, un rincón de café orientado al barismo y con equipamiento más completo puede requerir entre $150.000 y $380.000.

Considerando una cafetera de gama inicial y los accesorios fundamentales, la inversión total para montar una cafetería hogareña puede arrancar cerca de los $120.000 y superar los $500.000 dependiendo de la calidad y cantidad de elementos elegidos.