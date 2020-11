Agro: la maquinaria avanza en la sustitución de importaciones

La presión sobre el dólar que se registró en las últimas semanas generó consecuencias que llegaron al sector de la producción, ya que varias industrias que requieren de insumos que llegan del exterior para poder fabricar en nuestro país, tuvieron problemas para nacionalizarlos. Ante esta situación, la Cámara de Importadores (CIRA) elevó más de 600 reclamos por Licencias No Automáticas (LNA) no otorgadas desde el 1 de agosto y hasta fines de octubre. Estas licencias no son mas que autorizaciones para confirmar y revisar que esos productos que ingresan lo hagan en un marco de competencia leal.