El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reconfiguración en la que los modelos importados comienzan a ocupar un rol cada vez más relevante. Durante abril, según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), se registraron 7.085 patentamientos, lo que equivale al 15% del total del mercado, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.
Los modelos importados ya representan el 15% del mercado automotor argentino
Los vehículos de este segmento ganan terreno en la Argentina con mayor oferta tecnológica y fuerte presencia de SUVs y eléctricos. El ranking de abril confirma el avance de nuevas marcas.
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Este avance no responde solo a una cuestión de volumen, sino también a un cambio en la demanda. Los consumidores priorizan cada vez más vehículos con mayor nivel de equipamiento, eficiencia energética y opciones dentro de segmentos en expansión, como los SUVs y los eléctricos. En este contexto, la oferta importada se posiciona como protagonista frente a una industria local que enfrenta nuevos desafíos.
En palabras de Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA, “los resultados muestran un mercado en plena transformación, donde la innovación y la diversidad de productos impulsan el crecimiento de las marcas importadas en el país”.
Ranking de marcas: dominio asiático en los importados
El liderazgo de abril estuvo claramente marcado por el avance de marcas asiáticas, con fuerte presencia de fabricantes chinos:
- BYD: 1.701 unidades (24,01%)
- BAIC: 933 unidades (13,17%)
- Hyundai: 628 unidades (8,86%)
- Chery: 586 unidades (8,27%)
- Haval: 458 unidades (6,46%)
- Kia: 441 unidades (6,22%)
- BMW: 347 unidades (4,90%)
- MG: 345 unidades (4,87%)
- Foton: 219 unidades (3,09%)
- Changan: 212 unidades (2,99%)
- Jetour: 168 unidades
- King Long: 132 unidades
- JAC: 96 unidades
- DFSK: 95 unidades
- Suzuki: 90 unidades
- Volvo Trucks: 89 unidades
- Subaru: 69 unidades
- MINI: 58 unidades
- Dongfeng Camiones: 55 unidades
- Mitsubishi: 54 unidades
- Porsche: 41 unidades
- Shineray: 36 unidades
- KYC: 32 unidades
- GAC Motor: 31 unidades
- JMEV: 23 unidades
- Forthing: 23 unidades
- Volvo: 21 unidades
- JMC: 20 unidades
- Isuzu: 15 unidades
- Great Wall: 14 unidades
- Land Rover: 11 unidades
- Zanella: 9 unidades
- Geely: 7 unidades
- Arcfox: 7 unidades
- Yutong: 6 unidades
- Dongfeng Autos: 4 unidades
- Alfa Romeo: 3 unidades
- Maxus: 3 unidades
- XEV: 3 unidades
- Hino: 2 unidades
- Ferrari: 1 unidad
- Kaiyi: 1 unidad
Subtítulo: Los modelos más vendidos marcan tendencia
El ranking por modelos también refleja el peso de los SUVs y eléctricos dentro de la oferta importada:
- BAIC BJ30: 716 unidades
- BYD Atto 2: 694 unidades
- BYD Dolphin Mini: 457 unidades
- Hyundai HB 20: 422 unidades
- BYD Song Pro: 382 unidades
- Kia K3: 352 unidades
- Chery Tiggo 7: 326 unidades
- Haval Jolion: 242 unidades
- Haval H6: 216 unidades
- MG ZS: 211 unidades
Entre los destacados del mes también aparecen modelos como el Changan CS55 (211 unidades), BYD Shark (49), Chery Arrizo 8 (43), Foton Tunland (32), Foton Wonder (8), BAIC BJ60 (4) y Changan Deepal S07 (1).
El dato clave es la concentración: las diez primeras marcas explican más del 82% de las ventas dentro del universo importado. Este escenario muestra un mercado cada vez más competitivo, con jugadores que crecen rápidamente apalancados en precio, tecnología y disponibilidad de producto.
Así, abril dejó en claro que los importados no solo ganan volumen, sino también influencia en la configuración del negocio automotor argentino.
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