Los modelos importados ya representan el 15% del mercado automotor argentino

Los vehículos de este segmento ganan terreno en la Argentina con mayor oferta tecnológica y fuerte presencia de SUVs y eléctricos. El ranking de abril confirma el avance de nuevas marcas.

Los autos importados ganan presencia en el país

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de reconfiguración en la que los modelos importados comienzan a ocupar un rol cada vez más relevante. Durante abril, según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) , se registraron 7.085 patentamientos , lo que equivale al 15% del total del mercado , consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

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Este avance no responde solo a una cuestión de volumen, sino también a un cambio en la demanda. Los consumidores priorizan cada vez más vehículos con mayor nivel de equipamiento, eficiencia energética y opciones dentro de segmentos en expansión, como los SUVs y los eléctricos. En este contexto, la oferta importada se posiciona como protagonista frente a una industria local que enfrenta nuevos desafíos.

En palabras de Ernesto Cavicchioli , presidente de CIDOA , “ los resultados muestran un mercado en plena transformación, donde la innovación y la diversidad de productos impulsan el crecimiento de las marcas importadas en el país ”.

El liderazgo de abril estuvo claramente marcado por el avance de marcas asiáticas, con fuerte presencia de fabricantes chinos:

El ranking por modelos también refleja el peso de los SUVs y eléctricos dentro de la oferta importada:

BAIC BJ30 : 716 unidades

: 716 unidades BYD Atto 2 : 694 unidades

: 694 unidades BYD Dolphin Mini : 457 unidades

: 457 unidades Hyundai HB 20 : 422 unidades

: 422 unidades BYD Song Pro : 382 unidades

: 382 unidades Kia K3 : 352 unidades

: 352 unidades Chery Tiggo 7 : 326 unidades

: 326 unidades Haval Jolion : 242 unidades

: 242 unidades Haval H6 : 216 unidades

: 216 unidades MG ZS: 211 unidades

Entre los destacados del mes también aparecen modelos como el Changan CS55 (211 unidades), BYD Shark (49), Chery Arrizo 8 (43), Foton Tunland (32), Foton Wonder (8), BAIC BJ60 (4) y Changan Deepal S07 (1).

arrizo largo(1) Entre los destacados del mes también aparecen modelos como el Changan CS55 (211 unidades), BYD Shark (49), Chery Arrizo 8 (43), Foton Tunland (32), Foton Wonder (8), BAIC BJ60 (4) y Changan Deepal S07 (1).

El dato clave es la concentración: las diez primeras marcas explican más del 82% de las ventas dentro del universo importado. Este escenario muestra un mercado cada vez más competitivo, con jugadores que crecen rápidamente apalancados en precio, tecnología y disponibilidad de producto.

Así, abril dejó en claro que los importados no solo ganan volumen, sino también influencia en la configuración del negocio automotor argentino.