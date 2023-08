Impulso: Colombia destinará u$s1,9 M al fútbol femenino

“Ustedes lanzaron un mensaje de igualdad. Van a ser ustedes las primeras campeonas mundiales de fútbol, no van a ser los hombres. Así que prepárense...”, vaticinó el jefe del Estado. Y agregó: “Ojalá esa plata se utilice y no se quede en los bancos y sea invertida en salarios, escenarios deportivos y garantías adicionales para la práctica del deporte a nivel profesional”. El torneo actual se disputa durante apenas cinco meses al año en Colombia por falta de recursos y las futbolistas se ven obligadas a buscar otros empleos para sostenerse, por lo que reclaman que no pueden ser consideradas profesionales.