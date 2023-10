Imputan a médica por la muerte de 5 bebés en Córdoba

Una neonatóloga fue imputada por el fiscal de instrucción, Raúl Garzón, por los delitos de “Omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica” debido a que se cree que podría haber firmado los certificados de defunción de los cinco bebés fallecidos en un centro de salud de Córdoba sin tener la certeza de la causa del deceso y también porque habría tenido conocimiento de las muertes sospechosas y no las denunció. Se trata de la médica María Alejandra Luján, quien fue imputada en la causa que investiga la muerte de los pequeños en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la Ciudad de Córdoba, al tiempo que Garzón agravó las imputaciones de Adriana Morales y Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología, por los delitos de “Encubrimiento agravado”.

La principal acusada es Brenda Agüero, de 28 años, quien es considerada la autora responsable de los fallecimientos los de bebés, mientras que el resto de los implicados son la ex vicedirectora del hospital Claudia Ringeheim, el vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, la ex jefa de Enfermería Blanca Alicia Ariza, el exsecretario de Salud Pablo Carvajal y el abogado y ex secretario de Legales de la cartera sanitaria Alejandro Gauto.