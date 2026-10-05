Ni Chanel ni Louis Vuitton: la marca que vale u$s35.200 millones y domina el negocio del lujo hace nueve años

Porsche volvió a encabezar el ranking global de Brand Finance. Aunque su valoración cayó 15%, conserva el liderazgo en una industria que atraviesa una fuerte reconfiguración.

Porsche sigue siendo la máxima expresión del lujo, liderando el sector de lujo y alta gama por noveno año consecutivo con un valor de marca de u$s35.200 millones.

La automotriz alemana Porsche se coronó por noveno año consecutivo como la marca de lujo y alta gama más valiosa del planeta al registrar una valoración de u$s35.200 millones, según las conclusiones del informe Luxury and Premium 50 2026 publicado por la consultora internacional de valoración de marcas Brand Finance.

Si bien el fabricante de Stuttgart experimentó un descenso interanual del 15% en su valor comercial -impactado por la menor demanda en el mercado chino, la contracción de su rentabilidad operativa, las tensiones arancelarias en Norteamérica y los costos asociados al reajuste de su estrategia de vehículos eléctricos-, continúa superando de manera consistente a sus competidores globales de alta gama. Bajo la conducción operativa de su CEO Michael Leiters, la compañía concentra sus esfuerzos en la reestructuración de sus operaciones globales y en el fortalecimiento de su competitividad financiera de largo plazo.

El liderazgo ininterrumpido de Porsche se ve fuertemente respaldado por un modelo de activos intangibles y una activa presencia en el deporte de alto rendimiento. La firma mantiene un historial deportivo destacado como el fabricante con mayor cantidad de triunfos en las 24 Horas de Le Mans, ostentando un récord de 19 victorias absolutas desde su debut en 1951 con el modelo 356 y su histórica seguidilla de siete triunfos consecutivos entre 1981 y 1987. En el plano de las activaciones corporativas, Porsche actúa como inversor institucional e impulsor del programa de jóvenes talentos Turbo für Talente del VfB Stuttgart, posee los naming rights del estadio de dicho club de la Bundesliga, compite en el campeonato mundial de la Fórmula E a través del equipo TAG Heuer Porsche —con el patrocinio de Mobil 1, Puma y TDK— y ejerce como espónsor principal del torneo WTA 1000 de tenis en Stuttgart.

La vigencia de la marca alemana en lo más alto del podio financiero se produce en el marco de un reajuste estructural de las valoraciones de toda la industria. Tras un período prolongado de expansión excepcional en los años posteriores a la pandemia, la tradicional supremacía del segmento de indumentaria y artículos de cuero enfrenta crecientes presiones operativas. La combinación de una menor tracción en los mercados clave de China y Estados Unidos, la contracción del gasto turístico internacional y la incertidumbre macroeconómica global ralentizó el ritmo de crecimiento del comercio minorista convencional.

Sin embargo, esta desaceleración del sector no responde a un colapso de la demanda, sino a una marcada polarización y a una migración directa de la preferencia del consumidor hacia las experiencias memorables, la personalización, la alta gastronomía y los bienes tangibles de altísimo prestigio.

Porche repite por noveno año consecutivo como la marca de lujo y premium más valiosa a escala mundial con un valor de hasta u$s35.200 millones. Brand Finance

Indumentaria, el sector que más empresas aportó al ranking

En este contexto, la indumentaria se mantiene como el segmento más grande de la industria al concentrar 33 firmas en el ranking (una más que en el ejercicio anterior) y acumular un valor total de u$s204.500 millones, aunque la categoría experimentó una contracción interanual del 7%. A pesar de esta corrección, más de la mitad de las marcas analizadas en el universo global del lujo continuaron incrementando su valor comercial, demostrando que las firmas mejor posicionadas logran diferenciarse mediante la inversión estratégica, la continuidad creativa y la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias del mercado.

Las escoltas inmediatas de Porsche en la tabla global son las casas francesas Chanel y Louis Vuitton. Chanel retuvo la segunda posición mundial con un valor de marca de u$s34.339 millones, lo que supuso una baja del 9% explicada por la debilidad persistente en el mercado chino de marroquinería y los incrementos sostenidos de precios en sus categorías principales. Pese a ello, Chanel exhibe índices de reconocimiento y reputación casi perfectos en China, sumados a métricas sólidas de consumo en Francia y el Reino Unido.

Por su parte, Louis Vuitton mantuvo el tercer puesto con una valuación de u$s28.814 millones (un 12% menor). La marca sufrió los coletazos del menor gasto turístico y la desaceleración de la división de Moda y Artículos de Cuero del conglomerado LVMH, aunque preserva a Japón como su plaza comercial más fuerte y fortalece su presencia en el deporte internacional mediante la irrupción accionaria en el París FC de la Ligue 1 junto a Red Bull.

En el análisis de la calidad y el prestigio de marca, Christian Dior revalidó su estatus como la marca de lujo más fuerte del mundo. Al alcanzar una puntuación en el Índice de Fortaleza de Marca (BSI) de 91,5 sobre 100, Dior fue la única compañía en obtener la calificación de excelencia AAA+, sustentada en niveles de familiaridad y consideración en mercados como China y el Reino Unido.

En esta misma medición cualitativa, Chanel ocupó el segundo lugar con un puntaje BSI de 89,8 (AAA+), mientras que la relojera suiza Rolex completó el podio al registrar 87,1 puntos (AAA) y un crecimiento del 6% en su valor comercial hasta los u$s19.900 millones. Rolex consolida este desempeño apoyada en su red global de patrocinio, que abarca el cronometraje oficial de la Fórmula 1, asociaciones con los cuatro torneos de Grand Slam de tenis (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), el circuito de la ATP y su reciente designación como socio del LIV Golf.

A su vez, Scuderia Ferrari ascendió al séptimo puesto global de marcas de lujo con una cotización de u$s14.500 millones, mientras que su equipo de carreras fue valorado por informes especializados del sector deportivo en u$s4.780 millones.

El dinamismo del consumo enfocado en las experiencias se tradujo en crecimientos exponenciales dentro del segmento de bebidas de alta gama y hospitalidad. La maison de champán Veuve Clicquot fue la marca de mayor crecimiento absoluto en el informe 2026, incrementando su valor de marca un 39% hasta alcanzar los u$s1.400 millones y elevando su nota BSI a 74,7 puntos (AA+). Este repunte fue empujado por un mayor arraigo cultural e interactividad con el consumidor en Francia y Estados Unidos.

Paralelamente, en el rubro automotriz, Alpine superó por primera vez el umbral de los u$s1.000 millones en valor de marca tras escalar un 33% hasta los u$s1.100 millones, beneficiada por su exposición televisiva en la Fórmula 1 y la ampliación de sus inversiones en movilidad eléctrica.

Siguiendo con el rubro automotríz, Jaguar se perfila como una firma en fase de transformación antes del lanzamiento del Type 01, su vehículo 100% eléctrico.

En el sector hotelero, la cadena Shangri-La creció un 3% hasta los u$s1.600 millones, capitalizando las políticas de exención de visados y la reapertura turística en China, mientras que el grupo Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) inició su expansión fuera de Mónaco con desarrollos en Courchevel.

Por último, la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza se ha consolidado como un determinante fundamental en la percepción global de los consumidores de bienes de alta gama. De acuerdo con las métricas de Brand Finance, el impacto de los criterios sostenibles sobre la decisión de compra es superior en las categorías de automóviles de lujo (22%) y champán y vinos (19%), mientras que tiene un peso menor en cosméticos (7%), hoteles (7%) y moda (4%). En el desglose por ejes corporativos, la firma Bottega Veneta lideró las percepciones de sostenibilidad ambiental, Coach encabezó el ranking en el pilar social y la manufactura Jaeger-LeCoultre registró el desempeño más alto en materia de gobernanza transparente.