Juntos por el Cambio: no aflojan cruces de Macri con radicales, y la alianza cruje

La posibilidad de que Patricia Bullrich no alcance a participar del balotaje hace pensar a un sector del radicalismo si eso no llevará a la ruptura. Es que no se imaginan votando a Javier Milei que creen además que sería favorito de Mauricio Macri en ese caso.

El martes pasado, el espacio Evolución Radical sorprendió al diferenciarse del resto de JxC, pero Yacobitti, quien había sido señalado de acordar en su momento con Sergio Massa para la creación de universidades, también colaboró para reunir los 129 diputados.

La frase de Mauricio Macri sobre que el "populismo es contagioso" generó malestar dentro del radicalismo y ayer Yacobitti le recordó que cuando perdió en las elecciones PASO de 2019 tomó medidas "similares" a las que está tomando Massa. Yacobitti también deslizó algunas críticas a la candidata Patricia Bullrich, luego de las controversias que despertó su spot sobre una cárcel que llevaría el nombre de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Creo que Macri está equivocado y estaba mal informado respecto al quorum. Y nosotros como diputados no podemos negarnos a discutir”, manifestó Yacobitti ante las radios. Pese a los cuestionamientos, el diputado radical remarcó que JxC como coalición va a continuar existiendo, a pesar del resultado que se obtenga en las generales y destacó el rol de la UCR en particular con el triunfo en varias provincias.

Del 2015 hacia ahora, el radicalismo es un partido que pasó de tener una provincia a cinco. En los distritos en los que no gana, tiene candidatos para hacerlo", agregó el legislador de la UCR y referente porteño del espacio. Por otra parte, Yacobitti tuvo tiempo para cuestionar el spot de campaña de la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich: "Creo que el spot de Patricia Bullrich es una táctica electoral, pero no me gusta. No me parece bueno como plataforma electoral", expresó.

Consultado sobre una posible derrota de JxC en primera vuelta y un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, Yacobitti aseguro que "el radicalismo obvio que no votaría a Milei" y remarcó que "siendo radical, ¿cómo voy a votar a alguien como Milei que dice que el peor presidente del país fue Alfonsín?".

"Es muy difícil que los radicales voten a Milei", dijo Yacobitti, aunque admitió que "puede haber casos" como los del electo gobernador de Santa Fe e integrante de Evolución Radical, Maximiliano Pullaro, y su par del bloque de diputados nacionales de JxC Martín Tetaz, quienes expresaron públicamente que apoyarían a Milei en un balotaje con Massa.