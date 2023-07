Juntos por el Cambio y la interna sin fin: ahora Bullrich vs. Acuña

“¿Saben por qué? Por medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que hicieron llegar a 20 los días de paro en Chubut y 28 en Misiones. Si no cambiamos esto de raíz, la decadencia seguirá y no habrá futuro para los chicos de la Argentina. Conmigo, esto se acaba”, remarcó la precandidata presidencial.

Sin embargo, la ministra de Educación porteña no dejó pasar este comentario y apuntó: “Te informaron mal, Patricia”. Luego explicó que en CABA hubo “85 días de clases” en lo que va del año y resaltó que el calendario escolar de la Ciudad de Buenos Aires “es el más extendido del país, 192 días”. “Los paros en Ciudad no suman ni el 20% de acatamiento y la mayoría de docentes no adhirió a medidas de fuerza”, agregó. “Con el descuento de los que paran reconocemos a los que cumplen siempre. Y con todo respeto, la Coalición de la Educación debería citar la fuente del informe y sus especialistas firmarlo”, dijo.