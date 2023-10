La economía despega en EEUU y la Bolsa se hunde: ¿dónde se atascaron los toros?

La recesión es el vaticinio. No importa cuándo leas esto. La realidad es otra historia. Estados Unidos creció 4,9% en el tercer trimestre. No terminó de aterrizar y volvió a despegar. Hace un año y medio, por caso, los indicadores líderes –un predictor confiable- se contraen mes tras mes. La recesión que presagian es un reptil escurridizo. Una lagartija que ahora anuncia una visita breve para “la primera mitad de 2024” (The Conference Board). Hace un año y medio que la Fed iza sus tasas de interés. Y las remontó de cero a 5,5%. También achicó su crédito un trillón de dólares. Y no rema en soledad. Las tasas largas pasaron de 1,5% a fines de 2021 a merodear 5%. Y la cantidad de dinero merma a una velocidad de crucero que supera 3% desde marzo. Pero, la economía no lee los diarios, tiene otras cosas que hacer. El producto bruto, en un año, se expandió 2,9% cuando el consenso Blue Chip pronosticaba apenas 0,2% en octubre 2022. El consumo privado (real), en vez de 0,5% previsto, aumentó 2,4%. La inversión fija (ex vivienda) voló 3,7% como si las condiciones financieras se tensaran en otro país. Pero la faena del banco central no cayó en saco roto. La inflación hizo techo en junio de 2022 (7% según el deflactor PCE). Desde el tercer trimestre de 2022 cayó casi a la mitad: de 6,6% a 3,4%. Su versión núcleo, ex alimentos y energía, reculó de 5,2% a 3,9%. La inflación todavía es alta pero aterriza con suavidad, aunque la economía desobedezca las órdenes de la superioridad.