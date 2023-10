Déjalo ser: en modo pausa, la Fed dejará las tasas largas correr

La Fed alargará la pausa a diciembre. Tras ver la data de septiembre -primero, la creación de empleo, y ahora, la inflación, ambas superiores a lo esperado- queda claro que deberá seguir participando. Sin embargo, no necesita mover las tasas ya. No se precisa su intervención directa porque la tendencia del empleo y la inflación apunta con nitidez a la moderación necesaria, aunque todavía su nivel es alto y no procede a la velocidad que Powell y su gente desearían. Dice el Premio Nobel Paul Krugman que la guerra contra la inflación ya se ganó, pero sólo acertará si el banco central no lo cree, persiste en su empeño restrictivo y ejerce una presión constante que evite contratiempos fuera de agenda.