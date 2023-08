La “picaresca” del Siglo XXI es incolora, inodora, insípida

Claro que en el cine puede pasar cualquier cosa. El problema es que acá no termina de pasar nada. La parte sentimental no produce frío ni calor. Y la picaresca se reduce al planteo, algunas groserías, una escena de perreo sin consecuencias, no mucho más. Ah, Jennifer Lawrence, la protagonista, tiene un desnudo frontal en la playa, durante una pelea con tres imbéciles, pero todo pasa de noche y se ve en tomas breves, medio de lejos. ¿Será ella de veras? Porque en los créditos finales aparece la luchadora Holly Dowell como “stunt double” asignada a la protagonista. En una escena Dowell viaja sobre el capó de un auto en marcha sin caerse, pero quizá también entró en la escena de la pelea, quién sabe. Rodaje en Montauk, Long Island.