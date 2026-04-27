A lo largo del año, el calendario de feriados incluye fechas nacionales conocidas por todos, pero también jornadas específicas que impactan únicamente en ciertas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a decisiones que preservan fechas históricas, que en algunos casos se combinan entre sí y generan varios días libres.
Feriados 2026: por qué Buenos Aires tendrá una semana laboral de 3 días
Un descanso especial se suma a finales del cuarto mes del año y genera un corte inusual en la rutina que muchos ya planean aprovechar.
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Finde XXL: el feriado de la provincia de Buenos Aires que se suma al 1 de mayo
A fines de abril de 2026, una coincidencia produce un fin de semana largo en un partido bonaerense. Esto abre la posibilidad de un descanso extendido perfecto para hacer una mini escapada de la rutina. Además, impulsa el turismo interno y las actividades culturales.
A qué se debe el feriado del 30 de abril de 2026
El jueves 30 de abril de 2026 fue establecido como día no laborable en el partido de Navarro, donde se conmemora un nuevo aniversario de su origen. La fecha recuerda la creación de una guardia militar en 1767, instalada en la zona como punto defensivo. Con el paso de los años, ese asentamiento evolucionó hasta convertirse en un partido.
La celebración de esta fecha incluye actos protocolares, actividades culturales y propuestas abiertas a la comunidad, como una manera de reforzar el sentido de pertenencia y mantener viva la memoria colectiva del lugar. Para 2026, las autoridades locales confirmaron el asueto administrativo, lo que suspende las labores en el sector público y en varios ámbitos privados del partido.
Pero eso no es todo, ya que el dato más importante es su cercanía con el viernes 1 de mayo, fecha que corresponde al Día del Trabajador. Al quedar consecutivos, ambos días conforman fin de semana extra largo para quienes están alcanzados por la medida.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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