Feriados 2026: por qué Buenos Aires tendrá una semana laboral de 3 días + Seguir en









Un descanso especial se suma a finales del cuarto mes del año y genera un corte inusual en la rutina que muchos ya planean aprovechar.

El último descanso de abril 2026 será mucho mejor de lo que pensas. Freepik

A lo largo del año, el calendario de feriados incluye fechas nacionales conocidas por todos, pero también jornadas específicas que impactan únicamente en ciertas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a decisiones que preservan fechas históricas, que en algunos casos se combinan entre sí y generan varios días libres.

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A fines de abril de 2026, una coincidencia produce un fin de semana largo en un partido bonaerense. Esto abre la posibilidad de un descanso extendido perfecto para hacer una mini escapada de la rutina. Además, impulsa el turismo interno y las actividades culturales.

Feriado disfrutar día libre El último feriado de abril se combina con otra fecha importante para dar lugar a un fin de semana extra largo. Freepik

A qué se debe el feriado del 30 de abril de 2026 El jueves 30 de abril de 2026 fue establecido como día no laborable en el partido de Navarro, donde se conmemora un nuevo aniversario de su origen. La fecha recuerda la creación de una guardia militar en 1767, instalada en la zona como punto defensivo. Con el paso de los años, ese asentamiento evolucionó hasta convertirse en un partido.

La celebración de esta fecha incluye actos protocolares, actividades culturales y propuestas abiertas a la comunidad, como una manera de reforzar el sentido de pertenencia y mantener viva la memoria colectiva del lugar. Para 2026, las autoridades locales confirmaron el asueto administrativo, lo que suspende las labores en el sector público y en varios ámbitos privados del partido.

Pero eso no es todo, ya que el dato más importante es su cercanía con el viernes 1 de mayo, fecha que corresponde al Día del Trabajador. Al quedar consecutivos, ambos días conforman fin de semana extra largo para quienes están alcanzados por la medida. Calendario feriado El calendario de feriados combina fechas con alcance nacional y otras que solo afectan a unos pocos. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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