La Plata: Alak se atribuye triunfo; Garro pide reabrir todas las urnas

Casi dos semanas después de las elecciones del 22-O, la reapertura de urnas ayer habría confirmado la victoria del candidato de Unión por la Patria (UP) Julio Alak en los comicios de La Plata. Alak ya se había impuesto tanto en el escrutinio provisorio como en el definitivo, pero el intendente actual, el cambiemita Julio Garro, reclamó reabrir 79 urnas aduciendo “inconsistencias” en el proceso. Al cierre de esta edición no había aún una definición de la Justicia Electoral de la Provincia.

No obstante, el reclamo de Garro no encontró objeciones por parte de UP, que dio luz verde a la apertura de urnas. Ante ese escenario, la Junta Electoral decidió hacer lugar a la exigencia. “La postura de Unión por la Patria ha sido desde el primer momento colaborar con los organismos judiciales para que el escrutinio definitivo avance con la más absoluta transparencia y celeridad, sin recurrir a maniobras judiciales dilatorias que tienen como único objetivo confundir a la población”, remarcaron.