Detuvieron a la expolicía que vendía contenido erótico: quedó involucrada en un choque fatal donde hallaron armas y drogas

Se trata de Nicole Verón, exintegrante de la Policìa de la Ciudad. El episodio ocurrió en el kilómetro 23 en dirección a Ezeiza.

Nicole Verón , la exintegrante de la Policía de la Ciudad que se hizo conocida tras ser expulsada de la fuerza por publicar contenido erótico utilizando prendas del uniforme policial, fue detenida este miércoles luego de verse involucrada en un accidente fatal que tuvo lugar en la autopista Riccheri . Durante el procedimiento, además, los efectivos secuestraron un arma de fuego y sustancias estupefacientes en el vehículo donde viajaba.

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El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 23,6 de la autovía, en dirección hacia Ezeiza , y ahora es investigado por la Justicia bonaerense.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el siniestro involucró a tres vehículos: una Ford Ecosport , un BMW en el que se encontraba Verón y un Toyota Etios .

Como consecuencia del impacto, Hugo Javier López , de 48 años , conductor de la Ecosport, salió despedido de su vehículo y murió en el lugar.

Por su parte, el conductor del Toyota Etios, identificado por las iniciales W.T., también de 48 años, no sufrió heridas. Las circunstancias que provocaron el choque todavía son materia de investigación y continúan siendo analizadas mediante peritajes accidentológicos.

El vehículo de alta gama era conducido por una joven identificada como E.S., de 21 años. Junto a ella viajaban una adolescente de 17 años y Nicole Verón, quien ocupaba otro de los asientos del automóvil al momento del accidente.

Tras el siniestro, los efectivos que trabajaron en el lugar realizaron una inspección del rodado y encontraron elementos que derivaron en nuevas imputaciones.

Hallaron una pistola y drogas en el vehículo

Durante la requisa, los investigadores descubrieron una pistola Bersa BPP calibre 9 milímetros, equipada con cargador y ocho proyectiles intactos.

Según indicaron fuentes del caso, el arma habría sido escondida debajo de uno de los asientos después del accidente.

Además, los policías encontraron sustancias estupefacientes y distintos elementos que presuntamente eran utilizados para su fraccionamiento.

A raíz de estos hallazgos, los investigadores comenzaron a analizar una posible vinculación con actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Las imputaciones contra Verón

Luego del procedimiento, Nicole Verón fue trasladada a la Comisaría 4ª de Barrio Uno y quedó detenida. La imputación inicial incluye los delitos de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.

Mientras avanzan las pericias y se analizan los elementos secuestrados, la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas que viajaban en el BMW.

Verón alcanzó notoriedad pública a fines de 2025, cuando una investigación interna de la Policía de la Ciudad detectó que realizaba contenido erótico para plataformas de suscripción utilizando prendas y elementos vinculados a la fuerza.

La situación salió a la luz durante una licencia médica que estaba atravesando la entonces oficial. Las publicaciones eran difundidas a través de dos cuentas, donde aparecía utilizando parte de la indumentaria institucional.

En uno de los informes internos se mencionó incluso la difusión de videos en los que se la observaba compartiendo distintas actividades mientras vestía prendas policiales.

Nicole, policía de la Ciudad suspendida Veron fue expulsada de la fuerza. Archivo

Su descargo y la expulsión de la fuerza

Tras la polémica, Verón explicó públicamente que había comenzado esa actividad debido a problemas económicos derivados de una licencia médica vinculada a un cuadro de salud originado, según relató, por una situación de violencia de género sufrida con una expareja.

“Estaba cursando una licencia médica por tratamiento prolongado por una intoxicación que tuve a causa de violencia de género por mi expareja. Con esta licencia en la Policía de la Ciudad, nos brindan la posibilidad de cobrar menos de la mitad del sueldo. Yo soy madre de una nena, ayudo a mi familia y me vi casi obligada a buscar otra salida laboral. Sinceramente, lo más rápido que se me ocurrió en la desesperación fue esto. Estuve con tratamiento neurológico por epilepsia y, de hecho, aún sigo", sostuvo entonces.

La exagente aseguró además que llegó a percibir cerca de $6 millones en un solo mes mediante esas plataformas.

Pocos días después, la fuerza resolvió su cesantía al considerar que su conducta resultaba incompatible con los principios institucionales.

Una investigación que sumó otras denuncias

Tras su expulsión, también se promovieron actuaciones judiciales para analizar si detrás de la actividad desarrollada en plataformas para adultos podían existir otros delitos.

Entre las presentaciones realizadas figuró una denuncia impulsada por el abogado Rodrigo Tripolone, quien solicitó que la Justicia Federal evaluara la posible existencia de hechos vinculados a la explotación sexual o al proxenetismo.

Ahora, el nombre de Nicole Verón vuelve a quedar en el centro de una investigación judicial, esta vez por un accidente fatal que derivó en nuevas acusaciones y que podría complicar aún más su situación procesal.