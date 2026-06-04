Murió Marjane Satrapi, directora de las películas "Persépolis" y "Radioactive"

Satrapi, una reconocida artistas y animadora, nació en Irán y vivía en Francia desde la década del noventa. Tenía 56 años

La artista, animadora y directora iraní-francesa nominada al Oscar, Marjane Satrapi , conocida internacionalmente por su largometraje biográfico de animación Persépolis (2007) y la película Radioactive , protagonizada por Rosamund Pike , falleció a los 56 años.

"Marjane Satrapi falleció de tristeza poco más de un año después de la muerte de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida" , rezaba un comunicado de amigos cercanos y familiares que anunciaba su fallecimiento el 3 de junio y que fue enviado a la agencia de noticias AFP. El esposo de Satrapi, el productor, actor y guionista Ripa, falleció el 8 de abril de 2025.

La artista y directora Satrapi, nacida en Irán, vivía en Francia desde principios de la década de 1990, después de que sus padres la enviaran a Europa a estudiar cuando era adolescente para escapar de las restricciones de vivir bajo el régimen de la República Islámica y la animaran a establecerse allí de forma permanente.

Nacida el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, al noroeste de Irán, Satrapi tuvo una crianza en el seno de una familia de clase media alta en Teherán, donde asistió al liceo francés durante su infancia. Sus padres eran políticamente activos y apoyaban el activismo de izquierda contra el último sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi , y posteriormente contra las restricciones impuestas por la República Islámica.

Satrapi, que tenía nueve años cuando Pahlavi fue derrocado y el ayatolá Khomeini llegó al poder en 1979, relató sus experiencias al crecer bajo el gobierno de este último en la novela gráfica Persépolis .

En 2007, convirtió la obra en un largometraje de animación, codirigido con Vincent Paronnaud, que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes y fue nominado a Mejor Largometraje de Animación en los Premios Oscar de 2008, así como a los prestigiosos Premios Annie, centrados en la animación.

image Satrapi junto a Vincent Paronnaud convirtió a "Persépolis" en una cinta animada.

Satrapi y Paronnaud colaboraron posteriormente en un segundo largometraje de animación, Chicken with Plums, que se estrenó en competición en Venecia en 2011. Adaptado de otra de sus novelas gráficas, esta vez inspirada en un familiar de Irán, giraba en torno a un músico cuya vida da un vuelco después de que su esposa destruyera su preciado violín.

Se inició en la dirección de películas de acción real con su comedia criminal de 2012, Gang of the Jotas (La Bande des Jotas). La película, que gira en torno a una confusión con el equipaje en un aeropuerto, también fue protagonizada por Satrapi junto a Ripa.

Posteriormente, Hollywood se interesó por Satrapi, quien dirigió a Ryan Reynolds y Gemma Arterton en la comedia de 2014, The Voices. A esto le siguió la película biográfica de 2019, Radioactive, producida por Working Title y protagonizada por Rosamund Pike como Marie Curie.

Su última película fue la comedia negra coral Querida París, en la que varios residentes de larga data de la ciudad están interconectados por diferentes encuentros cercanos con la muerte. Monica Bellucci, Roschdy Zem, Alex Lutz y André Dussollier formaron parte del reparto.