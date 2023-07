Magnífico viaje al movimiento informalista

Un año antes de suicidarse, en 1964, Alberto Greco pintó “Crucificción y asesinatos sobre la muerte”, un cuadro abstracto donde apenas si se alcanza a advertir la silueta de uno de los personajes que el artista invitaba a ingresar en la obra. La prensa española destacaba entonces la “incorporación de personajes vivos en la tela”. Al interés de esta pintura especial, se suma la sorpresa que depara descubrir que, en la cara posterior del mismo cuadro permanece oculta una obra tan importante como la del frente. La pintura escondida no tiene título. Pero en 1963 habían asesinado a Kennedy. Y allí, junto a un féretro, hay unos rostros desencajados y recortes periodísticos; en toda la superficie se leen frases desconectadas pintadas con énfasis, como “Alabado sea el santísimo”, “todo se ha terminado” y reiteradas referencias a la pregunta que Jesús le hace a su padre: “¿Por qué me has abandonado?”. Allí mismo figura el nombre de Saura. En Madrid, Greco realizó acciones con Antonio Saura y Manolo Millares. Cabe aclarar que las pinturas de Greco no abundan en los museos ni en el mercado, muchas se malograron, y los cuadros de esta exhibición no figuraban en la exposición antológica del Museo Moderno, curada por Marcelo Pacheco con Marita García y Javier Villa. Pero en la muestra figura otra pintura de Greco, sin título y también de 1964, realizada con óleo, tinta, lápiz, grafito, papel y una tela blanca sobre otra. Las pinceladas negras y el gesto suelto contrastan con los textos escritos con letras pulcras, unas condecoraciones y unos rostros pequeños. A Greco no le interesaba demasiado la estética, pero esta obra mantiene la intensidad que lo caracteriza y, además, es una bellísima abstracción. Dato notable teniendo en cuenta que, Kenneth Kemble, uno de los padres del informalismo argentino, utilizó materiales que el mismo definía como “una porquería”, toscos, vulgares y pobres (cartones, trapos, alambres, chapas) ajenos al arte pulido de entonces. La belleza es una cualidad que suele estar ausente en la obra de estos artistas.