Senado: la votación del pliego de Verónica Michelli se pospone para la semana que viene

Los jefes de bloque del Senado se reunieron este miércoles y acordaron los pasos a seguir en medio de la polémica por la candidatura de la magistrada. Este jueves habrá sesión para avanzar con unos 50 nombramientos, y otros proyectos libertarios. El próximo miércoles habría una nueva sesión, para votar el pliego de la magistrada que Javier Milei pidió retirar.

Por el distanciamiento de Bullrich, el pliego de Michelli tendría los votos en el recinto.

El Senado patea para la semana que viene la votación del pliego de Verónica Michelli, que generó un nuevo cisma entre el presidente Javier Milei y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich . La Cámara alta sesionará este jueves, pero solo avanzará con una parte de las candidaturas para cubrir vacantes en la Justicia Federal . Además, el oficialismo buscará darle media sanción a la aprobación de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y al pago a holdouts .

“Las divergencias son parte de la vida política" , dijo Bullrich antes de ingresar a la reunión de Labor Parlamentaria que mantuvo este miércoles cerca del mediodía con los jefes de bloque, para definir el temario de la sesión prevista para este jueves.

Por “divergencias”, Bullrich se refería a la nueva fractura que generó dentro de La Libertad Avanza, luego de que la senadora hiciera público este lunes, vía Twitter, que no acompañará el retiro del pliego de Michelli . Se trata de la candidata del Ejecutivo para ocupar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Su pliego fue dictaminado en la Comisión de Acuerdos, semanas atrás, tras reunir las 9 firmas necesarias. Entre ellas, la de Bullrich, y otros libertarios, así como también la de aliados del PRO, la UCR y otras fuerzas provinciales.

Días después, el presidente Javier Milei envió una nota al Senado para retirar ese pliego. Ni propios ni aliados recibieron explicación alguna sobre los motivos que habrían llevado al mandatario a dar marcha atrás con la candidatura. Los rumores son que la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, se habría anoticiado de que Michelli es cuñada del periodista de investigación de La Nación, Hugo Alconada Mon.

Ahora bien, para retirar el pliego, este debe pasar por el recinto y reunir mayoría simple. De allí que Bullrich salió a hacer pública su postura: no acompañaría en el recinto el retiro del pliego que ella misma firmó. Lo propio hicieron otros senadores, como la radical Carolina Losada, la salteña Flavia Royón y hasta el libertario Francisco Paoltroni.

El anticipo de la jefa de bloque de La Libertad Avanza responde a que ya estaba previsto –antes de que se desatara la polémica– que este jueves, el Senado sesionaría para avanzar con los más de 70 pliegos para ocupar vacantes en la Justicia Federal. Entre ellos, el de Michelli.

Finalmente, tras las rispideces que generó el pliego de Michelli, los jefes de bloque se reunieron en el despacho de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Allí, los popes de las distintas bancadas acordaron sesionar este jueves a las 11.

Senado Sesión Patricia Bullrich La Libertad Avanza Sin el pliego de Michelli, el Senado sesiona este jueves a las 11. Senado

Pero sobre todo, allí se acordó avanzar con solo 50 de los más de 70 pliegos que ya están listos para tratar en el recinto. El resto, quedaron “afuera” ya que no tendrían los votos garantizados. También, se le dará ingreso formal a la nota de Milei y se buscará aprobar el proyecto de pago a dos fondos buitre, en un acuerdo que ascendía a u$s171 millones. Así como también el proyecto que busca proteger la propiedad privada.

A propósito del pliego de Michelli, este quedó en un limbo tras reunir las 9 firmas. Es que Juan Carlos Pagotto, quien preside la Comisión de Acuerdos, demoró su trámite para evitar que sea llevado al recinto. Hubo fumata blanca en Labor y se acordó que este seguirá su rumbo y quedará listo para ser llevado al recinto. Según pudo saber Ámbito, la sesión para aprobar la candidatura de Michelli será el próximo miércoles. Según fuentes parlamentarias, la magistrada reuniría los votos para asumir el cargo para el que fue propuesta. Aunque, todo depende de que al menos parte del peronismo acompañe su pliego.

Bullrich puso a disposición su renuncia

La polémica por el pliego de Michelli llevó a que Bullrich pusiera a disposición su renuncia como presidenta del partido oficialista. Esto fue, según dijo la propia senadora, durante la conversación en la que ella le anticipó que haría uso de la “objeción de conciencia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2061568504101319059?s=20&partner=&hide_thread=false Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

"Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, el no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí", dijo la exministra de Seguridad, antes de ingresar a la reunión de Labor.