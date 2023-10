Massa sobre el yategate: “Fue un error grave, pero no somos todos lo mismo”

Sergio Massa se refirió a la renuncia de Martín Insaurralde a su cargo en el Gobierno bonaerense luego de que se conocieran imágenes suyas de vacaciones en Europa con una modelo y sostuvo que “fue un error grave y había que demostrar que no somos todo lo mismo”.

“Fue un error grave y (la renuncia) despeja la idea de que acá no pasa nada, mientras tanto Pepín (exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri) sigue mil días prófugo. Había que demostrar que no somos todo lo mismo”, sostuvo Massa en declaraciones al canal C5N. E insistió: “Fue un error grave y tuvo que pagar con la renuncia y la renuncia de la candidatura (a concejal de Lomas de Zamora) también”.

“Hay gente que está enojada y venimos de muchos errores como gobierno”, consideró luego, cuando le preguntaron sobre la adhesión que tiene Milei en parte del electorado. Además, apuntó contra Juntos por el Cambio al señalar que cuando bajó las retenciones los dirigentes de ese espacio no dijeron nada, pero cuando dispuso eliminar Ganancias para los trabajadores y devolver el IVA “hicieron un escándalo con el supuesto gasto”.

Sobre los ministros que lo acompañarían en una futura gestión suya en caso de ganar las elecciones, Massa dijo: “Hay muchos ministros de este Gobierno que yo no los tendría en mi gobierno porque tengo una visión distinta de las cosas, eso no significa que no los respete”. “Nadie duda de que va a ser mi gobierno, el presidente voy a ser yo. Voy a armar una agenda con todos los sectores de la Argentina. Puedo hablar con todos, pero las decisiones las tomo yo”, agregó.

A su vez, el candidato negó tensiones con los gobernadores peronistas de provincias en las que en las PASO ganó Milei: “Sólo me tomé un café con ellos y les pregunté ‘contame qué pasó’”, reveló al ser consultado sobre esas versiones. Massa afirmó además que su adversario de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, representa “la pérdida de un sistema de salud que proteja a todos” y la “concepción de que se muera el que se tenga que morir”. Aseguró que Milei “mintió a 20 millones de argentinos que estaban mirando el debate” cuando aseguró que había pedido perdón al papa Francisco”.