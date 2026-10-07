Falla técnica en el tren Sarmiento: hay seis barreras bajas y caos de tránsito en Caballito y Flores

El desperfecto afecta a seis pasos a nivel de la línea Sarmiento. Las barreras permanecen bajas y generan largas filas de vehículos mientras personal especializado trabaja para solucionar el problema.

Una falla técnica en la línea Sarmiento genera complicaciones este miércoles en distintos cruces ferroviarios de la Ciudad de Buenos Aires. El desperfecto alcanza a seis pasos a nivel ubicados entre Caballito y Flores , donde las barreras permanecen bajas y provocan largas filas de automóviles.

Según informaron desde Trenes Argentinos , los cruces afectados son Artigas, Fray Cayetano, Caracas, Granaderos, Boyacá y Donato Álvarez . En esos puntos se registran demoras para los vehículos que necesitan atravesar las vías, mientras equipos técnicos trabajan para restablecer el funcionamiento normal del sistema.

A pesar de la falla en las barreras, desde Trenes Argentinos indicaron que el servicio ferroviario continúa funcionando . Las formaciones circulan a menor velocidad en los sectores afectados como medida preventiva, mientras se realizan las tareas de reparación.

El problema se concentra así en los cruces vehiculares: las barreras permanecen cerradas y las señales advierten sobre el paso de las formaciones, por lo que los automovilistas deben esperar hasta que puedan atravesar los pasos a nivel de manera segura.

Los seis cruces donde se registra el desperfecto están ubicados en el tramo porteño de la línea Sarmiento:

Artigas

Fray Cayetano

Caracas

Granaderos

Boyacá

Donato Álvarez

La concentración de vehículos genera mayores demoras en los horarios de circulación más intensa. Las autoridades ferroviarias recomendaron respetar las señales y no intentar atravesar los pasos con las barreras bajas.

El Sarmiento tendrá un corte de cuatro días

El inconveniente se registra pocos días antes de una interrupción programada del servicio. La línea Sarmiento permanecerá sin circulación entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre inclusive, debido a una serie de obras de señalamiento y vías.

Durante ese período se realizará, entre otros trabajos, la actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo, un sistema con más de 40 años de antigüedad que cumple un papel central en la operación de la línea.

También están previstas tareas de renovación de señales entre Liniers y Villa Luro, el reemplazo de aparatos de vías en Caballito y trabajos en distintos sectores de la traza.

Las obras forman parte del plan de intervención desarrollado en el marco de la Emergencia Ferroviaria, que incluye trabajos destinados a reforzar los sistemas de señalamiento y seguridad operacional de la línea Sarmiento.