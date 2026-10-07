Alerta naranja por tormentas fuertes y granizo: cuándo llegan las lluvias al AMBA y cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para Buenos Aires, incluido el AMBA, y otras cinco provincias. Se esperan lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas.

El organismo meteorológico prevé precipitaciones acumuladas de hasta 50 mm para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para este miércoles 7 de octubre que alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de zonas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa . En paralelo, rige una alerta amarilla en otras regiones del país.

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La advertencia anticipa tormentas fuertes, algunas localmente severas , que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas fuertes . Para las zonas bajo alerta naranja se estiman acumulados de entre 50 y 80 milímetros , aunque los registros podrían superar esos valores de manera puntual.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano , el período de mayor inestabilidad se espera durante la tarde del miércoles . El SMN anticipa que las tormentas pueden adquirir intensidad y generar complicaciones por la acumulación de agua, las ráfagas y la posible caída de granizo.

La advertencia alcanza también a distintos sectores del territorio bonaerense. En algunas áreas, el aviso naranja se mantiene durante la tarde y primeras horas de la noche, mientras que otras zonas permanecen bajo nivel amarillo.

Además de Buenos Aires, el alerta naranja alcanza sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa . En el norte del Litoral, los acumulados previstos pueden ubicarse entre 70 y 100 milímetros , con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

También se mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa. En esas regiones se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, además de posible granizo, actividad eléctrica y ráfagas.

También hay alerta por fuertes vientos

El SMN también emitió una alerta amarilla por viento para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

En el oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, en tanto, se prevén vientos más intensos, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Recomendaciones ante la alerta naranja

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda evitar circular durante los momentos de mayor intensidad, permanecer en lugares seguros y retirar del exterior objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También es importante mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer y evitar circular por calles anegadas. El SMN recomienda seguir las actualizaciones oficiales mientras permanezca vigente el alerta.

Cuándo llegan las tormentas al AMBA

El cambio fuerte de tiempo se va a sentir desde la mañana del miércoles 7 de octubre. Durante las primeras horas de la jornada, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre un 10% y un 40%, acompañada por vientos del noreste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h y una temperatura mínima de 14 grados.

El momento más pesado de la tormenta se concentrará entre el mediodía y la tarde. En esa franja, el organismo anticipa tormentas fuertes con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70%.

El viento va a rotar hacia el sudeste con ráfagas continuas de hasta 50 km/h, frenando el ascenso de la temperatura y dejando una máxima de 18 grados. Hacia la noche van a seguir las tormentas aisladas, manteniendo la misma inestabilidad y unos 16 grados de temperatura.

SMN

El mapa de alertas en el resto del país

El episodio de inestabilidad también afecta a distintas provincias, con zonas bajo alerta naranja y amarilla por tormentas y fuertes ráfagas.

Provincia de Buenos Aires: amplias zonas permanecen bajo alerta por tormentas, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas.

Litoral y Centro: Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa presentan áreas bajo advertencias meteorológicas.

Norte argentino: también se esperan tormentas en sectores de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, San Juan, Mendoza, Catamarca y Tucumán .

Patagonia norte: Neuquén y Río Negro presentan sectores bajo alerta por vientos fuertes y tormentas aisladas.

Pronóstico de la semana y hasta cuándo se quedan las lluvias

Con el correr de los días las condiciones van a ir mejorando de a poco, dejando un panorama variable de cara al fin de semana largo:

Jueves 8 de octubre

Cielo mayormente nublado y una probabilidad muy baja de precipitaciones (0 a 10%). La mínima se ubicará en 14 grados y la máxima rondará los 19 grados, con ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h.

Viernes 9 de octubre

Inestabilidad leve hacia la tarde o noche, con una chance mínima de lluvias aisladas de entre 0 y 10%. Las temperaturas irán de los 14 a los 18 grados.

SMN

Sábado 10 de octubre

La madrugada y la mañana se mantendrán con lluvias aisladas (10 a 40%), mejorando hacia la tarde con cielo mayormente nublado. Las marcas irán desde los 13 hasta los 18 grados.

Domingo 11 de octubre

Cese definitivo de las precipitaciones, con cielo parcialmente a mayormente nublado. Se espera una mañana fresca de 14 grados y una tarde agradable con máxima de 19 grados.