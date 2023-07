Napoleón contagia de grandeza a todo productor que se le atreve

Con esta producción, Apple se mete de forma agresiva en las salas de cine para reforzar su servicio de streaming y dar a conocer sus películas. La empresa está interesada en gastar hasta mil millones de dólares en películas que se estrenarán en los cines antes de llegar al Apple TV+. No está claro durante cuánto tiempo se proyectará “Napoleón” en exclusiva en los cines. Apple también estrenará “Killers of Flower Moon”, de Martin Scorsese, en octubre en salas de cine asociada a Paramount Pictures. Otros títulos de Apple son el thriller de espionaje “Argylle”, de Henry Cavill, y “Ghosted”, una película romántica de acción con Chris Evans y Ana de Armas. La figura del emperador de los franceses tuvo numerosas versiones cinematográficas, y la más famosa de ella también fue un desborde de grandeza en los tiempos del cine mudo.

Era la colosal “Napoleon” que Abel Gance dirigió a los 38 años, en 1927, con Albert Dieudonée en el papel central, y una duración de 5 horas y media. En los años 90, Francis Ford Coppola la restauró, digitalizó y agregó una nueva partitura sonora, y la relanzó en cines. Pero esa no fue la única vez que Gance se ocupó del personaje. En 1960, a los 71 años, dirigió “Austerlitz”, ya centrada únicamente en la batalla del mismo nombre, en la que Pierre Mondy interpretó al emperador. En 1971 se estrenó la no menos espectacular “Waterloo”, de Sergey Bondarchuk, sobre la batalla final, con Rod Steiger en el protagónico, en tanto que Herbert Lom había hecho el mismo papel en la famosa adaptación de Hollywood de “La guerra y la paz” de Lev Tolstoi (1956), de King Vidor, aunque es ese caso Napoleón no era el protagonista.