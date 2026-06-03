Por qué se celebra cada 3 de junio el Día Mundial de la Bicicleta y los beneficios de su uso

Pedalear fortalece el sistema cardiovascular, reduce el estrés, mejora la resistencia física y ayuda a prevenir el sedentarismo.

La ONU creó este día para fomentar formas de movilidad más sostenibles y accesibles

Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta , una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para destacar la importancia de uno de los medios de transporte más accesibles y sostenibles del mundo.

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En los últimos años, su uso creció en distintos países. Cada vez más personas la eligen para trasladarse al trabajo, estudiar, hacer compras o realizar actividad física, impulsadas por la necesidad de reducir gastos, evitar congestionamientos de tránsito y adoptar hábitos más saludables .

Al mismo tiempo, el avance de la agenda ambiental convirtió a este vehículo en una herramienta esencial para disminuir las emisiones de gases contaminantes y fomentar formas de movilidad más limpias.

3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta

El Día Mundial de la Bicicleta se celebra cada 3 de junio desde 2018, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución, identificada como A/RES/72/272, para reconocer oficialmente la importancia de este medio de transporte en el desarrollo sostenible.

La organización destacó la “singularidad, longevidad y versatilidad”, además de su simplicidad y bajo costo. A su vez, señaló que representa una alternativa concreta frente a algunos de los desafíos actuales más importantes, como la contaminación del aire, el cambio climático y los problemas de salud vinculados al sedentarismo.

La elección de una fecha específica también buscó impulsar políticas públicas destinadas a mejorar la infraestructura para ciclistas y peatones, como la creación de ciclovías, estacionamientos seguros, sistemas de bicicletas compartidas y campañas de educación vial.

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Beneficios ambientales del uso de la bicicleta

Uno de los principales motivos por los que organismos internacionales promueven el uso de la bicicleta es su impacto positivo sobre el medio ambiente.

A diferencia de los vehículos impulsados por combustibles fósiles, la bicicleta no genera emisiones contaminantes. Cada viaje implica una reducción directa de dióxido de carbono (CO) y otros gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global.

Aunque pueda parecer una acción individual, cuando miles de personas adoptan este medio de transporte el efecto acumulado puede ser significativo para mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Otros beneficios importantes es la disminución de la contaminación sonora y la reducción de la congestión vehicular. Al ocupar mucho menos espacio que un automóvil, favorecen una circulación más fluida y evitan demoras por el tráfico.

La fabricación y el mantenimiento de bicicletas también demandan una cantidad considerablemente menor de recursos naturales y energía en comparación con los autos o motocicletas. Esto implica una menor huella ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida.

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Usar la bicicleta, una garantía de buena salud

La bicicleta es una de las alternativas más eficaces para incorporar actividad física a la rutina diaria sin necesidad de realizar entrenamientos específicos o asistir a un gimnasio.

Pedalear fortalece el sistema cardiovascular, mejora la circulación y ayuda a mantener un corazón saludable, presentando un un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, hipertensión o accidentes cerebrovasculares.

Además, contribuye a la capacidad pulmonar y la resistencia física, ya que, al tratarse de un ejercicio aeróbico, favorece la oxigenación del organismo y aumenta progresivamente la condición física general.

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Otra ventaja es el fortalecimiento muscular. Las piernas son las principales responsables del esfuerzo, aunque también intervienen músculos de la espalda, el abdomen y los brazos para mantener el equilibrio y la postura adecuada.

El uso habitual de la bicicleta ayuda a controlar el peso corporal, ya que permite quemar calorías de manera constante y combatir el sedentarismo.

En paralelo, la actividad también tiene efectos positivos sobre la salud mental. Pedalear favorece la liberación de endorfinas, disminuye los niveles de estrés y ansiedad y mejora el estado de ánimo.