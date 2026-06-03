Conmoción en México: un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez y quedó registrado en un video

Se trata de la directora de un portal de noticias en vivo. La mujer vive en Veracruz y ya había corrido peligro en 2017, razón por la que se fue de la ciudad pero terminó volviendo.

Se trata de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de un portal de noticias en vivo.

La periodista de México Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue secuestrada en las últimas horas por un grupo comando que irrumpió en su casa a punta de pistola. Fue en la ciudad de Nanchital , en el estado de Veracruz . La mujer llegó a registrar con su celular el momento de la irrupción de los hombres encapuchados.

En las imágenes puede verse cómo los delincuentes golpean con un mazo la puerta de ingreso del domicilio de Guzmán mientras, a pocos pasos, la periodista mexicana graba con su teléfono celular. Una vez que los agresores rompieron el vidrio, en la parte interna del domicilio irrumpe la figura de un hombre quien, sin éxito, intenta contenerlos.

La identidad de esa persona, a quien en el video se lo ve de espaldas y en ropa interior, no trascendió pero se trataría de la pareja de la periodista , según señaló el diario mexicano El Financiero.

Al final de la filmación se ve un primer plano del rostro de los secuestradores , quienes al ingresar apuntan con armas de alto calibre hacia las víctimas. Acto seguido, le quitan el celular a la periodista, dando por finalizado el video. En las últimas horas, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que Guzmán Ramírez fue privada de la libertad.

secuestro periodista mexicana Guzmán llegó a filmar a los hombres al ingresar a su domicilio, cuyos rostros quedaron registrados. @lulu_reportera (X)

Por su parte, la ONG mexicana Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) compartió un comunicado en redes sociales donde manifiestan su “profunda preocupación” ante los hechos, según informó El País.

Luego del reporte de la Fiscalía, autoridades locales y estatales realizaron un operativo de seguridad y de búsqueda en diferentes puntos de la zona para tratar de ubicar a la mujer en la región. Hasta el momento no se dio con ningún indicio de su paradero.

Guzmán se desempeña como directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, donde realiza transmisiones periodísticas en vivo. Su trabajo es conocido en redes sociales, al destacarse en información social y cultural de la zona sur de México.

secuestro periodista mexicana Las autoridades de Veracruz confirmaron el secuestro de la mujer y anunciaron el comienzo de una investigación. Gobierno de Veracruz

Antecedentes de inseguridad para Guzmán

A partir del reciente secuestro, Cimac reveló que durante 2017 Guzmán se vio obligada a irse de Veracruz por motivos de seguridad -los cuales estarían relacionados con el asesinato de su esposo-, y confirmó que regresó el año pasado, cuando fundó su propio medio de comunicación.

Sobre la búsqueda de la mujer, desde la Fiscalía sostuvieron que “las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos”.

En los trabajos también está involucrada la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, por lo que se trata de un operativo integrado por fuerzas federales y estatales de todo México.