Axel Kicillof viaja a Corrientes para reunirse con Juan Pablo Valdés: la gira del gobernador y la agenda legislativa pendiente

Llegará este miércoles a la capital correntina en una postal que incomoda a la UCR bonaerense, que días atrás desmintió cualquier acuerdo con él. La visita se enmarca en un rally federal con proyección presidencial que se combina con el lanzamiento sistemático de ramas del MDF y la pulseada por la reforma electoral en la Provincia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , visitará este miércoles Corrientes , donde mantendrá un encuentro institucional con su par provincial, Juan Pablo Valdés , en el marco de una nueva parada de la gira federal que viene desarrollando por distintas provincias del país.

Según confirmó este lunes en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , la agenda para el 3 de junio incluye una reunión en la Casa de Gobierno correntina, la posible firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones y una presentación del libro De Smith a Keynes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

La visita tiene un condimento político de peso: Valdés pertenece a la UCR, y el encuentro se produce horas después de que el Foro de Intendentes radicales bonaerenses emitiera un comunicado desmintiendo cualquier acuerdo político con el gobernador bonaerense . El Foro aclaró que la presencia de sus intendentes en reuniones convocadas por el mandatario provincial responde a una "responsabilidad institucional" vinculada a la defensa de los intereses de los distritos, y no a un alineamiento político con el oficialismo bonaerense.

Según trascendió, el vínculo entre ambos mandatarios surgió de una llamada de cortesía de Kicillof para informarle de su visita -en la que también habló con el hermano y antecesor de Valdés, Gustavo Valdés -, y derivó en una invitación al despacho. " Dijo que iba a pasar por Casa de Gobierno, así que estamos atentos. Si podemos, vamos a estar juntándonos" , aseguró esta mañana el mandatario correntino.

Valdés aclaró que su propia agenda también incluye actividades oficiales en la ciudad de Bella Vista, por lo que el encuentro depende de la coordinación final de horarios. El mandatario litoraleño asumió en diciembre del año pasado. Más allá de formar parte de la escudería boina blanca, integra a nivel nacional el sello Provincias Unidas.

La expectativa en torno a la visita del bonaerense se aceleró notablemente tras la participación de una comitiva de dirigentes correntinos en el reciente lanzamiento del MDF Salud en La Plata, que funcionó además como plataforma para definir los detalles logísticos del viaje al NEA.

La visita está coordinada por los exintendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo, y Kicillof realizará actividades con sus aliados locales más allá del encuentro con Valdés. Entre esos referentes figuran el senador José Luis, el exdiputado Martín Barrionuevo y Fernando "Chara" Echeverría, intendente de Empedrado.

El armado

La visita a Corrientes es parte de una agenda federal que Kicillof lleva adelante con creciente intensidad, con la mira puesta en posicionarse como principal candidato presidencial del peronismo de cara a 2027.

A principios de mayo desembarcó en Córdoba -una provincia históricamente adversa al peronismo- con una agenda que combinó actividades sindicales, convenios universitarios y la presentación del mismo libro ante jóvenes en la UTN. Antes, en abril, realizó una gira de tres días por España donde se reunió con el presidente colombiano Gustavo Petro y compartió una foto con Lula Da Silva.

En marzo encabezó un acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el Teatro Picadero, de la Ciudad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), una asociación sin fines de lucro que funciona como think tank del espacio que trabaja para elaborar un programa político con proyección nacional de cara a 2027.

En tanto, en abril, encabezó el lanzamiento del MDF Universidad y Ciencia en el Aula Magna de Ciudad Universitaria de la UBA, con foco en el mundo académico y científico. Días después, lanzó el MDF Educación en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, con presencia de representantes de universidades, sindicatos docentes, ministros provinciales e intendentes.

Luego, a comienzos de mayo, presentó la rama Mujeres y Diversidades en el Polideportivo Municipal de Ensenada. Y el 12 de mayo, junto al intendente platense Julio Alak, lanzó el Instituto de Capacitación Política del Partido Justicialista bonaerense, que dictará clases de forma virtual y ya cuenta con más de 17 mil inscriptos en todo el país. El viernes pasado, vio la luz el MDF Salud, encabezado por el exministro Daniel Gollán.

El próximo sábado 6 de junio será el lanzamiento de la rama juvenil del MDF en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Con ese acto, Kicillof apuntará a un segmento del electorado golpeado por la crisis económica y el recorte en políticas universitarias. El espacio viene organizándose desde hace dos años con centros de estudiantes, organizaciones territoriales, sindicatos y agrupaciones juveniles de distintos municipios de la provincia. La elección de San Martín no es casual: es un distrito con peso territorial en el conurbano norte y su intendente viene siendo uno de los más activos en el armado del espacio.

Aunque Kicillof evita hablar públicamente de una candidatura presidencial para 2027, la consolidación de su figura como principal contradictor de Milei expone cada vez más las tensiones con Cristina Fernández y Máximo Kirchner.

La agenda legislativa

Otro de los temas que se coló en la conferencia fue la discusión legislativa sobre el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado a partir del endeudamiento autorizado a la Provincia para los ejercicios 2026 y 2027. El debate volverá a escena esta semana en la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados, donde comenzará a tratarse un proyecto impulsado por el jefe del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena.

Proyecto garciarena

La iniciativa modifica la ley vigente para que el 30% de los recursos del fondo que hoy están atados a programas específicos pasen a ser de libre disponibilidad para los municipios. Sin embargo, el proyecto establece que la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública sea la encargada de autorizar el pago de esos recursos a cada distrito.

Además, la propuesta amplía las atribuciones de ese organismo legislativo, que podría requerir información periódica sobre la ejecución presupuestaria provincial, la evolución de los indicadores económicos y el estado de la deuda pública bonaerense, reforzando así los mecanismos de control sobre los fondos provenientes del endeudamiento.

Consultado al respecto, Bianco consideró que la solución debería ser más sencilla. "La ley tenía previsto un 70% para municipios de libre disponibilidad. El proyecto ahora plantea que todo sea de libre disponibilidad, pero definido por la Bicameral. Creo que debe ser más simple: que el 100% sea de libre disponibilidad y que se distribuya por Coeficiente Único de Distribución (CUD)", sostuvo.

La posición del Ejecutivo coincide con las objeciones que vienen planteando intendentes de distintos espacios políticos. En los municipios existe preocupación por el rol que podría asumir la Bicameral, ya que entienden que una decisión política del órgano legislativo podría condicionar la distribución de los fondos en un contexto de fuerte caída de recursos y creciente presión sobre las cuentas locales.

El punto más controvertido del proyecto radica justamente en ese esquema de autorización. Varios intendentes vienen advirtiendo que la participación de la Bicameral podría introducir criterios políticos en el reparto de recursos que ya fueron acordados por ley, en momentos en que los municipios enfrentan dificultades para sostener servicios y afrontar gastos corrientes.

Según remarcan cerca del Gobierno bonaerense, son los propios jefes comunales quienes deberían resistir cualquier esquema que habilite a la Legislatura a definir el destino de los recursos. "Los fondos tendrían que distribuirse automáticamente por CUD", sostienen en La Plata, donde aseguran que no tienen objeciones a que los municipios dispongan libremente de esos recursos, pero rechazan que la asignación quede sujeta a una autorización política posterior.

La discusión también vuelve a exponer diferencias dentro del oficialismo bonaerense. Mientras desde Gobernación sostienen que la distribución debería realizarse de manera automática a través del CUD, en sectores de la Legislatura avanzan iniciativas que otorgan mayores facultades a la Bicameral. En el Ejecutivo relativizan el conflicto al señalar que no está en debate una mayor masa de recursos para los municipios, sino el mecanismo mediante el cual esos fondos serán distribuidos.

Las reelecciones indefinidas

La Legislatura bonaerense tiene sobre la mesa varios temas vinculados a la reforma política de cara a 2027: la reelección indefinida de los intendentes, la continuidad de las PASO, el eventual desdoblamiento de las elecciones y la posible incorporación de la Boleta Única de Papel (BUP).

En ese sentido, Bianco fue cauteloso pero dejó una señal clara: el gobierno provincial quiere que este año se trate el proyecto de reelección indefinida de intendentes. El texto que el Ejecutivo impulsa es el de la senadora bahiense Ayelén Durán, integrante del MDF, que en mayo de 2025 presentó una iniciativa para modificar la Ley 14.836 -sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal a partir del impulso del Frente Renovador- y habilitar la posibilidad de que los jefes comunales se presenten a elecciones sin límite de mandatos consecutivos.

"La limitación a intendentes es proscriptiva. El soberano, el pueblo, debe decidir quién gobierna", afirmó Bianco. Actualmente hay 81 jefes comunales -52 del peronismo- que bajo el esquema vigente no podrían volver a postularse. Lo cierto es que la discusión está empantanada y hay quienes aseguran que la inclusión de la Boleta Única de Papel podría funcionar como moneda de cambio para sumar los apoyos necesarios en ambas cámaras.

La discusión forma parte de una agenda más amplia de reforma política que incluye el futuro de las PASO, los plazos electorales y la eventual implementación de la Boleta Única de Papel. En sectores del kirchnerismo consideran que esos cambios deberían abordarse de manera integral y reclaman avanzar en definiciones antes de fin de año. Desde Gobernación, en cambio, insisten en que aún resulta prematuro adoptar decisiones mientras permanezca abierto el debate electoral en el Congreso nacional.

"Es prematuro porque hay que ver qué pasa a nivel nacional. El tema parece estancado en el Congreso. Dependemos de lo que se resuelva allí", dijo este lunes Bianco.

Desde la Gobernación sostienen que la prioridad es mantener las PASO en la Provincia y avanzar con la reelección de intendentes, aunque esperan que el costo político de impulsar ese proyecto lo cargue la propia iniciativa parlamentaria y no una iniciativa firmada por Kicillof.