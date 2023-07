Nolan: “Aplicar algoritmos de IAal armamento atómico sería fatal”

El cineasta Christopher Nolan se mostró “cauteloso” sobre la inteligencia artificial tras una proyección especial de “Oppenheimer”, cuando estableció una comparación entre el rápido desarrollo de esta tecnología y su nuevo largometraje sobre la creación de la bomba atómica. De acuerdo con lo informado por “Variety”, las declaraciones de Nolan se produjeron durante un coloquio tras la proyección de “Oppenheimer” en Nueva York. La mesa redonda contó con la presencia de Nolan, Thom Mason, director del Laboratorio Nacional de Los Álamos, los físicos Carlo Rovelli y Kip Thorne, y el escritor Kai Bird, coautor de “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, en el que se basa la película. “Hubo un aumento de empresas en los últimos 15 años que utilizan palabras como algoritmo, sin saber lo que significan en ningún sentido significativo o matemático”, dijo Nolan. “La gente de mi sector que habla de ello no quiere asumir la responsabilidad de lo que haga ese algoritmo”. “Aplicado a la IA, es una posibilidad aterradora. Aterradora”, continuó Nolan. “Entre otras cosas porque, en última instancia, los sistemas de IA irán a la infraestructura defensiva. Se encargarán de las armas nucleares. Decir que eso es una entidad separada de la persona que maneja, programa, pone en uso esa IA, entonces estamos condenados. Tenemos que responsabilizar a las personas de lo que hacen con las herramientas que tienen”.