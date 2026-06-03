Mundial 2026: cómo es el increíble operativo de seguridad que rodea a la Selección argentina

La Scaloneta se mueve por Missouri bajo un estricto esquema de seguridad. Los hinchas no pueden acercarse a menos de 250 metros del predio de entrenamiento.

Más de 20 patrulleros y 15 motos policiales escoltan cada movimiento del plantel de Lionel Scaloni.

La Selección argentina se traslada diariamente por Kansas City bajo un despliegue de seguridad pocas veces visto en una Copa del Mundo. Más de 20 patrulleros y 15 motos policiales escoltan cada movimiento del plantel de Lionel Scaloni, mientras un perímetro de 250 metros mantiene alejados a los hinchas del centro de entrenamiento.

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El seleccionado campeón del mundo realiza cada uno de sus desplazamientos en Missouri bajo un protocolo de seguridad de gran magnitud. Desde el hotel Origin, donde se hospeda la delegación, hasta el complejo Compass Minerals, sede de los entrenamientos, el equipo viaja acompañado por una extensa caravana policial que garantiza un traslado rápido y sin interrupciones.

Las imágenes del operativo muestran una estructura pocas veces observada alrededor de una selección nacional. Quince motocicletas y más de veinte patrulleros forman parte de la escolta que acompaña a los micros que transportan a los futbolistas y al cuerpo técnico en cada recorrido por la ciudad.

La Selección argentina cuenta con uno de los operativos de seguridad más importantes del Mundial 2026.

El trayecto entre el hotel y el centro de entrenamiento demanda aproximadamente veinte minutos. Antes de que los vehículos de la delegación aparezcan en escena, la policía ya bloqueó calles y desviado el tránsito para facilitar el paso del convoy.

Los agentes avanzan a gran velocidad despejando el recorrido, mientras los patrulleros ingresan de manera escalonada al complejo deportivo. El operativo se repite todos los días y mantiene una coordinación permanente entre las fuerzas de seguridad y la organización.

El destino de los entrenamientos es el Compass Minerals, el moderno predio del Sporting Kansas City, institución de la Major League Soccer que puso sus instalaciones a disposición del conjunto argentino durante su estadía en Estados Unidos.

seguridad seleccion argentina Los traslados entre el hotel y el predio de prácticas demandan cerca de veinte minutos y se realizan con tránsito restringido. Radio La Red

Un perímetro de 250 metros para mantener alejado al público

La protección no termina cuando los jugadores llegan al centro de entrenamiento. Una vez dentro del complejo, las medidas de seguridad se extienden a los alrededores mediante un amplio cordón policial.

Los aficionados que intentan acercarse al lugar encuentran una barrera infranqueable. La distancia mínima permitida es de 250 metros, delimitada por patrulleros ubicados estratégicamente en los accesos. Los efectivos controlan permanentemente la zona e impiden cualquier intento de aproximación al plantel.

El mismo esquema se replica en el hotel donde se aloja la delegación. La presencia policial es constante y los alrededores permanecen bajo vigilancia para evitar situaciones imprevistas. De esta manera, la Selección desarrolla sus actividades dentro de una auténtica burbuja de seguridad.

seleccion gemini Los hinchas no pueden acercarse a menos de 250 metros de la entrada al predio donde trabaja el equipo.

El plan de Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial

Mientras se desarrolla este operativo, el cuerpo técnico aprovecha los días previos al estreno para ultimar detalles futbolísticos. Argentina dispone de 14 días de preparación antes de enfrentar a Argelia el próximo 16 de junio en el Kansas City Stadium.

Para llegar con ritmo de competencia, Lionel Scaloni programó dos amistosos: el primero frente a Honduras, el 6 de junio en Texas, y el segundo contra Islandia, el 9 de junio en Alabama. La intención es que la mayor cantidad posible de convocados sume minutos antes del inicio de la Copa del Mundo.

En las primeras prácticas, el entrenador utilizó una formación integrada por Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Thiago Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.

Por otra parte, varios futbolistas continúan realizando tareas diferenciadas. Entre ellos aparecen Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nico Paz, Leandro Paredes y Lionel Messi. Tanto Messi como Cristian Romero apuntan a reaparecer frente a Islandia, mientras que el arquero campeón del mundo y Paredes enfocan su recuperación para llegar en condiciones al debut ante Argelia.