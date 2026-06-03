Clean Girl: la estética que es tendencia en maquillaje, moda y redes sociales

Piel luminosa, maquillaje imperceptible, peinados y básicos. Todo lo que tenés que saber sobre la estética Clean Girl, que sigue siendo tendencia en 2026.

La tendencia nació en TikTok y rápidamente conquistó el mundo de la belleza.

Las tendencias de belleza cambian constantemente, pero la estética Clean Girl, que comenzó a popularizarse en TikTok y que rápidamente se expandió al maquillaje , la moda, el cuidado de la piel e incluso al estilo de vida, sigue vigente este 2026.

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A diferencia de otras tendencias que apuestan por colores llamativos o looks extravagantes, el Clean Girl se basa en la simplicidad. El objetivo es proyectar una imagen fresca, cuidada y natural , como si el rostro luciera impecable sin mucho esfuerzo.

El desempeño de la joven modelo en el mercado del maquillaje dejó a todos sorprendidos.

La estética Clean Girl busca transmitir una apariencia saludable, elegante y minimalista. Se caracteriza por priorizar el cuidado personal y los detalles sutiles por encima de los cambios drásticos o los maquillajes cragados. Su lema suele ser "menos es más".

piel luminosa y bien hidratada

cabello prolijo, generalmente recogido en rodete o atado pero usando gel

prendas básicas en tonos neutros

joyería minimalista

uñas cortas y naturales

maquillaje ligero y fresco

Las redes sociales tuvieron un papel clave en su expansión. Miles de creadoras de contenido comenzaron a compartir tutoriales mostrando cómo lograr este estilo, generando millones de reproducciones y convirtiéndolo en un fenómeno global.

El maquillaje característico de la tendencia

El maquillaje es uno de los aspectos más reconocibles de la estética Clean Girl. A diferencia de los looks cargados que dominaron las redes durante años, esta propuesta busca realzar los rasgos naturales del rostro. La clave está en conseguir una apariencia saludable y fresca, donde la piel sea la verdadera protagonista.

Los productos más utilizados suelen ser:

bases ligeras o skin tints

primer luminoso o mezclar la base con algún tipo de iluminador líquido

correctores de cobertura media

rubores en crema

iluminadores sutiles

gel para cejas

máscara de pestañas natural

bálsamos o gloss para labios

Otro elemento fundamental es el acabado luminoso. La piel debe verse hidratada y radiante, evitando los acabados excesivamente mate. Por eso, muchas personas priorizan las rutinas de skincare antes que el maquillaje en sí:

limpiadores suaves

sérums hidratantes

protector solar

cremas nutritivas

En cuanto a los colores, predominan los tonos nude, rosados, grises, blancos, durazno o camel, que ayudan a dar frescura sin llamar mucho la atención.

Hailey Bieber - clean girl look

Las celebridades que la impulsaron

Aunque TikTok ayudó a popularizar la tendencia, varias celebridades contribuyeron a convertirla en un fenómeno internacional.

Una de las famosas más asociadas con la estética Clean Girl es Hailey Bieber. La modelo se volvió una referencia gracias a sus looks minimalistas, su piel luminosa y el éxito de su marca de skincare.

Otras celebridades que ayudaron a consolidar la tendencia son:

Kendall Jenner

Sofia Richie Grainge

Rosie Huntington-Whiteley

Bella Hadid

Matilda Djerf

Muchas de ellas comenzaron a aparecer en eventos y publicaciones luciendo maquillajes naturales, peinados pulidos y prendas simples, reforzando la idea de una belleza más relajada.

Hailey Bieber Imagen: Getty Images

Por qué sigue vigente en 2026

A pesar de que constantemente aparecen nuevas tendencias, la estética Clean Girl logró mantenerse relevante porque se adapta fácilmente a distintos estilos y momentos. Uno de los motivos principales es su versatilidad. El maquillaje natural y las prendas básicas funcionan en cualquier ocasión. También influye el auge de conceptos como:

consumo consciente

armarios cápsula

maquillaje minimalista

cuidado de la piel

belleza natural

girl next door (es un término popular que se usa para describir a una mujer con una belleza natural, sencilla y accesible, que parece que no pone esfuerzo para verse bien.)

Por otro lado, las plataformas digitales continúan impulsando este tipo de contenido. Los videos de rutinas matutinas, skincare y maquillaje sencillo siguen acumulando millones de visualizaciones en TikTok, Instagram y YouTube. Esta estética al combinar elegancia, practicidad y naturalidad, explica por qué sigue conquistando a nuevas personas todos los días.