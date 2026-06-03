VTV en talleres mecánicos: las claves y todo lo que hay que saber tras los cambios del Gobierno

Para los vehículos particulares 0km, la primera revisión deberá realizarse a los cinco años de patentamiento. En el caso de las unidades destinadas al transporte de cargas y pasajeros, la primera inspección deberá efectuarse dentro de los primeros doce meses.

La nueva normativa crea un registro nacional para que concesionarias, importadores y talleres independientes puedan realizar inspecciones técnicas. También redefine la frecuencia de las verificaciones según la antigüedad y el tipo de vehículo.

El Gobierno avanzó con cambios en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con una nueva reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al crear un registro nacional que permitirá a talleres privados, concesionarias e importadores realizar las inspecciones vehiculares, siempre que acrediten capacidad técnica y cumplan con los requisitos establecidos.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 32/2026 y forma parte del proceso de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei. El objetivo es ampliar la oferta de servicios, reducir trámites administrativos y facilitar el acceso de los usuarios a las verificaciones técnicas sin afectar los estándares de seguridad vial.

La principal novedad es la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos , que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte y estará disponible de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El registro será público y gratuito.

Con este nuevo esquema, los conductores podrán realizar la revisión técnica en cualquier taller habilitado e inscripto en el registro, eliminando restricciones que hasta ahora limitaban la prestación del servicio a establecimientos específicos.

Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca reemplazar un sistema considerado "cerrado, fragmentado y burocrático" por otro más competitivo, interoperable y eficiente. Además, remarcan que permitirá una mayor interacción entre la oferta y la demanda de servicios de inspección vehicular.

vtv-caba-foto-gcba-BKDCBGZMNJFWHHJDWKPHB6T2HU.avif A pesar de las modificaciones, el Gobierno aclaró que se mantendrán las exigencias técnicas vigentes, incluyendo la presencia de un Director Técnico responsable y el cumplimiento de los procedimientos de inspección establecidos para garantizar la seguridad vial.

La reforma también introduce cambios para los talleres. A partir de ahora, podrán inspeccionar vehículos particulares, de carga, de pasajeros, antiguos y especiales, ampliando significativamente el alcance de sus prestaciones.

Otro de los puntos destacados es la simplificación de los procesos de habilitación. La inscripción se realizará mediante una declaración jurada y contará con plazos determinados para su aprobación. Si la administración no responde dentro del período previsto, entrará en vigencia una habilitación provisoria automática, que posteriormente podrá ser auditada por las autoridades competentes.

En paralelo, la Subsecretaría de Transporte Automotor deberá desarrollar una base de datos centralizada que permita registrar y controlar los certificados emitidos por todos los talleres habilitados del país.

¿Qué es la RTO?

La RTO (Revisión Técnica Obligatoria) es una inspección periódica que verifica que un vehículo reúna las condiciones mínimas de seguridad vial y control ambiental necesarias para circular por la vía pública.

¿Cuál es el objetivo de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)?

Su objetivo es garantizar que el vehículo cuente con las condiciones mínimas que garanticen su propia seguridad, la de quienes se transportan en él y la de los usuarios de la vía pública.

¿Qué diferencia hay entre la RTO y la VTV?

La RTO es Nacional. En algunas jurisdicciones, como la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires, el mismo procedimiento suele conocerse como VTV (Verificación Técnica Vehicular).

¿Qué cambia con la nueva normativa?

La medida moderniza el sistema de Revisión Técnica Vehicular (RTO) y crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. A partir de ahora, cualquier taller, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares.

¿Quién administrará el nuevo registro?

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital.

¿Dónde podré realizar la revisión técnica de mi vehículo?

Podrá realizarse en cualquier taller que se encuentre inscripto en el Registro Nacional y cumpla con los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

¿Podré elegir libremente el taller donde hacer la revisión?

Sí. Los usuarios podrán optar por el establecimiento de su preferencia siempre que esté debidamente registrado y habilitado.

¿Qué tipos de vehículos podrán ser revisados?

Los talleres inscriptos podrán realizar revisiones de vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.

¿Se mantienen los controles de seguridad?

Sí. La reforma mantiene todos los estándares técnicos y de seguridad vial exigidos por la normativa vigente. Los talleres deberán cumplir los procedimientos de revisión establecidos y contar con un Director Técnico responsable.

¿Qué requisitos deberán cumplir los talleres para inscribirse?

Deberán acreditar capacidad técnica suficiente, contar con el equipamiento requerido y cumplir las condiciones establecidas por la normativa. La inscripción se realizará mediante declaración jurada.

¿Cambian los plazos de la revisión técnica para vehículos particulares?

Sí. Los vehículos particulares 0 km deberán realizar su primera inspección a los cinco años de su patentamiento.

¿Cada cuánto deberán realizar la revisión los vehículos particulares?

Los vehículos particulares de hasta diez años de antigüedad deberán realizar la revisión cada veinticuatro meses. Los vehículos con más de diez años deberán hacerlo cada doce meses.

¿Qué ocurre con los vehículos de transporte de cargas y pasajeros?

La primera revisión deberá realizarse dentro de los doce meses posteriores al patentamiento y luego renovarse cada doce meses.

¿Esta medida implica una desregulación del sistema?

Sí. La medida elimina restricciones que limitaban la participación de nuevos prestadores, fomenta la competencia y amplía la oferta disponible para los usuarios, manteniendo los requisitos técnicos y de seguridad.

¿Cuál es el beneficio para los usuarios?

Los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible.