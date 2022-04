Plenitud cinéfila con la apertura antenoche del Bafici presencial

La obra se titula “A vendredi, Robinson”, hasta el viernes, Robinson, y lleva la firma de Mitra Farahani, que ya había ganado el Bafici 2014 con otro documental sobre un viejo artista, “Fifi Howls of Happiness”, Fifi aúlla de felicidad, que acá se estrenó después como “El Picasso de Persia”. Se trataba del artista plástico Bahman Mohassess, exiliado en París. También Golestan vive exiliado, tras haber hecho sus buenos aportes para modernizar la literatura persa y exponer con nuevas formas a través del cine las falencias de la sociedad iraní. Cuando se fue, lo odiaban tanto los monárquicos como los revolucionarios.

La primera jornada de la Internacional se completó ayer con la pretendida sátira alemana de título francés “L’Etat et moi”, de Max Linz, y un singular, lateral y experimental acercamiento a la trágica figura de la actriz porteña Fanny Navarro, “Fanny camina”, de Alfredo Arias e Ignacio Masllorens, película que en octubre pasado ganó el Premio del Público en Biarritz, y sobre la que corresponderá hablar in extenso en ocasión de su estreno. Para conocer mejor a esa hermosa y desgraciada artista, se recomienda el libro “Fanny Navarro, un melodrama argentino”, de dos grandes historiadores de nuestro cine, César Maranghello y Andrés Insaurralde. Para conocer mejor al polifacético teatrista, regisseur, cineasta y cavalier de la Ordre des Arts et des Lettres que codirigió este film, el Bafici también programó, en una sección paralela, “Alfredo Arias, el hombre de las mil y una cabezas”, de Alejandro Martín Arias. Y para saber si son parientes, habrá que ver la película.