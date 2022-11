Por tercer mes consecutivo, cayó en agosto el poder adquisitivo de los asalariados

Por tercer mes consecutivo los trabajadores experimentaron una pérdida en su poder adquisitivo ya que el Índice de salarios se incrementó 6,5% mensual y 74,2% interanual, según informó ayer el INDEC. El crecimiento mensual se debe a subas de 8,1% en el sector privado registrado, 4,2% en el sector público y 5,4% en el sector privado no registrado. En términos interanuales, el Índice de salarios mostró una suba de 74,2%, como consecuencia de incrementos del 76,5% en el sector privado registrado, 76,4% en el sector público y 63,4% en el sector privado no registrado. El Índice de salarios acumula una suba de 51,0% respecto de diciembre del año previo, debido a subas de 55,0% en el sector privado registrado, 51,3% en el sector público y 38,8% en el sector privado no registrado.