"Ha triunfado la República": el primer discurso de Abelardo de la Espriella tras ganar la presidencia en Colombia

El presidente electo habló ante una multitud en Barranquilla, celebró el resultado del balotaje y prometió una nueva etapa para Colombia. También envió un mensaje a Gustavo Petro e Iván Cepeda para que respeten el resultado de las urnas.

Abelardo De La Espriella celebró su victoria en Barranquilla, prometiendo una nueva etapa para el país.

Abelardo de la Espriella habló este domingo por la noche por primera vez como presidente electo de Colombia tras imponerse en el balotaje frente a Iván Cepeda . Desde Barranquilla , acompañado por su familia y su compañero de fórmula José Manuel Restrepo , celebró la victoria y aseguró que comienza una nueva etapa para el país.

El abogado y empresario de 47 años, que cumplirá 48 en julio, se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes de la historia reciente de Colombia luego de imponerse por un margen ajustado en una elección que mantuvo la incertidumbre hasta el cierre del escrutinio.

Antes de subir al escenario, De la Espriella recorrió las calles de Barranquilla en una caravana que culminó en La Ventana del Mundo, donde miles de seguidores aguardaban su aparición.

Su discurso, el cual brindó desde un escenario y rodeado de vidrio blindado, comenzó con un video que repasó distintos momentos de la historia colombiana y una frase que despertó la ovación de los presentes: "Aquí está su tigre, está su presidente" .

Visiblemente emocionado, agradeció a Dios, a su familia, a su equipo de campaña y a los votantes que respaldaron su candidatura. "Con una gratitud infinita a Dios, comparezco ante ustedes para dar la noticia más importante: el pueblo colombiano me ha confiado para ser su próximo presidente" , expresó.

También reivindicó el resultado electoral como una victoria colectiva. "No ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su camino, ha triunfado la verdad, ha triunfado la República", sostuvo ante la multitud.

abelardo de la espriella colombia De La Espriella pidió a Gustavo Petro e Iván Cepeda respetar el resultado de las urnas y no desconocer la voluntad popular.

"Comienza una nueva era": las promesas y definiciones del presidente electo

Durante su mensaje, De la Espriella afirmó que el resultado de este domingo marca el inicio de una nueva etapa política para Colombia y aseguró que su gobierno estará basado en el respeto institucional.

"Termina el enfrentamiento y comienza el servicio a la patria", afirmó. En esa línea, prometió defender la Constitución y garantizar el funcionamiento independiente de los distintos poderes del Estado.

"Juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan. Juro defenderla de aquellos que pretenden cambiarla por la tiranía", señaló.

El mandatario electo aseguró además que no habrá persecuciones políticas y que todos los sectores tendrán garantías para expresarse. "No será delito pensar distinto", afirmó, al tiempo que prometió combatir la corrupción y terminar con las prácticas de la política tradicional.

En materia de seguridad, lanzó duras advertencias contra el narcotráfico y los grupos armados. "Colombia vuelve a tener gobierno", aseguró, y remarcó que "la paz verdadera no nace de la impunidad, nace de la justicia".

También reivindicó el rol de las instituciones y prometió que los legisladores podrán desarrollar su trabajo sin presiones. Según dijo, su administración será recordada por el respeto a la democracia y a la independencia de las cortes.

En otro tramo de su discurso, denunció supuestas presiones registradas durante la campaña en algunas regiones del país. "No solo hemos vencido a los de siempre, sino a los fusiles que amenazaron en las zonas", sostuvo.

De la Espriella dedicó además parte de su mensaje a Gustavo Petro e Iván Cepeda, luego de que desde el oficialismo surgieran cuestionamientos al resultado del preconteo. "Respeten la voluntad del pueblo colombiano", reclamó.

Y agregó una de las frases más fuertes de la noche: "Al desconocer el resultado de las urnas no están desafiando al tigre, están desafiando a millones de colombianos".

En el mismo sentido, pidió que no se impulsen protestas para cuestionar la elección. "Absténganse de desatar un incendio social", afirmó, y advirtió que "no habrá una tercera vuelta en las calles".

Sobre el cierre, destacó el papel que tendrá su vicepresidente, José Manuel Restrepo, al señalar que "no será una llanta de repuesto, sino el motor" de la futura administración.

Finalmente, dedicó el triunfo al dirigente opositor asesinado hace un año y a integrantes de su espacio político que murieron durante la campaña. "Esta victoria es en homenaje a Miguel Uribe", concluyó entre aplausos.