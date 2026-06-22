Charlas de quincho, edición homenaje: cuatro historias de otros tiempos

Tras el fallecimiento de Roberto García, creador de Charlas de Quincho, recuperamos algunas ediciones publicadas originalmente en la sección durante los primeros años de este siglo.

Charlas de quincho tuvo entre sus creadores al propio fundador de Ámbito, Julio Ramos, y quien fuera su mano derecha en lo periodístico, Roberto García, quien falleció este sábado a los 81 años. Por sus páginas desfilaron presidentes, empresarios, sindicalistas, jueces, diplomáticos, artistas y deportistas.

Las Charlas de Quincho nacieron mucho antes de las redes sociales, los streamings y los grupos de WhatsApp. En una época en la que buena parte de la política, los negocios y la diplomacia se cocinaban en restaurantes, estancias, clubes, embajadas y casas particulares . Allí, entre brindis, sobremesas y conversaciones informales, aparecían historias, rumores, confidencias y escenas que ayudaban a entender mejor el poder. Tuvo entre sus creadores a dos personas fundamentales: el propio fundador de Ámbito, Julio Ramos, y quien fuera su mano derecha en lo periodístico, Roberto García, quien falleció este sábado a los 81 años .

Con el paso de los años, la sección se convirtió en un género propio dentro del periodismo argentino. Por sus páginas desfilaron presidentes, empresarios, sindicalistas, jueces, diplomáticos, artistas y deportistas . A veces había información reservada. Otras veces, simplemente, una fotografía de época.

Lamentablemente, gran parte del archivo de los años noventa no se encuentra digitalizado o permanece inaccesible para los buscadores actuales. Por ese motivo, esta selección reúne algunos textos que sí lograron preservarse y permiten asomarse al espíritu original de los quinchos.

Ni el problema de las armas arredra a los políticos: aunque el convocante fuera César “Chiqui” Catena -hombre que, entre otras actividades, le vendió o intermedió productos sensibles al Estado-, igual primó la vieja relación amistosa de este empresario mendocino con dirigentes de distintos partidos.

A su fiesta, la celebración de 50 años en el palacete inglés que dispone en Virrey del Pino, llegaron clásicos del CEMA como Roque Fernández y Pedro Pou (...), peronistas como José Luis Manzano, Teodoro Funes, Miguel Ángel Toma (...) y Rodolfo Gabrielli, radicales como Ramón Mestre y cavallistas como Carlos Sánchez. Era comprensible la concurrencia: la bienvenida fue espectacular (...) lonjas de jamón de jabalí y ciervo para cerrar con un festejado risotto con hongos. Igual que el champagne de uso privado y con sabor y color semejante al Cristal francés.

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Manzano, como siempre, era uno de los centros de atención por su gracejo afilado como una daga. “Yo no entiendo cómo es posible que a Julio Mera Figueroa lo echaran casi por corrupto del gobierno porque quería cobrar 6 pesos un DNI y, luego, sin explicaciones, se llevó ese precio a 30 para ahora, tras deshacerse el contrato, dejarlo en 15. ¿Hubo tanta inflación en la Argentina entre el '91 y el 2000?”, cuestionaba divertido, guiñando el ojo y sabiendo que sus críticas también apuntaban a Carlos Corach y a Federico Storani. No hubo debate: Mestre ya carga suficiente con haberse convertido en un díscolo dentro de su propio gobierno.

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“¿Sabés que el embajador Juan Manuel Casella le presentó la renuncia a De la Rúa y éste no se la aceptó?”, informó uno mientras otro exigía explicaciones. “Es que supuso, con razón, que al Presidente debieron incomodarlo los carteles pegados en Buenos Aires diciendo que Casella, Moreau y Storani son populares, nacionales y progresistas, como si el gobierno no tuviera ninguna de esas características.”

Junio de 2002

Menem, Bolocco y los extraterrestres

Publicado originalmente en Charlas de Quincho.

Movido quincho del interior, en Córdoba, a 20 minutos de la ciudad, en el country Las Delicias poblado con gente connotada de la provincia. Se casaba la diputada Marta Alarcia con el juez Hernán Buteler y la fiesta se realizaba, con carpa incluida, en la casa del arquitecto Eugenio “Pichi” Ferreyra.

Desde el principio se sabía de la inquietud de un vecino, el empresario De Santis, quien planteó que no permitiría una fiesta de peronistas en su condado. Mucho más, claro, cuando se enteró que el invitado principal sería Carlos Menem.

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Previo a la fiesta comenzó el barullo. Adentro, unos 50 adolescentes del country que se vistieron de caceroleros y, al grito de “corruptos y ladrones”, molestaron frente a la carpa. “¿Qué te he robado yo?”, requería la Alarcia, indignada.

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Había llegado el riojano a Córdoba, precedido por Alberto Kohan, con su mujer Cecilia Bolocco y ambos durmieron en Las Delicias. A la Bolocco hubo que conseguirle una peluquera; luego mostró un atuendo admirado hasta por De Santis: vestido largo en color coco, ajustado, con una chaqueta que cedía el talle a un cinturón. Tenía, además, el toque de un prendedor de brillantes en forma de rosa, haciendo juego con unos aros que habitualmente utiliza, también de brillantes.

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Los 200 invitados hablaban, los hombres del Mundial y las mujeres del desconocido fenómeno de las vacas y ovejas muertas aparecidas también en Córdoba con precisas amputaciones. El tema, por lo esotérico o poco natural, fascina al mundo femenino, más en la provincia: allí los extraterrestres son moneda corriente por la atracción del cerro Uritorco, una puerta astral, según los especialistas. Para la mayoría de las mujeres, no es cuatrerismo ni sectas, sino una contingencia de los “seres grises”.

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Los hombres huían despavoridos —algún menemista decía que “estos extraterrestres son bienvenidos, nos van a salvar de Duhalde”— y preferían entretenerse con el cuento que José Manuel de la Sota le contaba a cada visitante: “El mundo se divide en hombres inteligentes y otros burros. Hay dos clases de inteligentes: los activos, que seguramente son líderes, y los pasivos, que son asesores; los burros tienen la misma división, a los activos hay que echarlos porque hacen desastres, y a los pasivos también porque se parecen al dueño”.

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A Menem no hubo forma, a pesar de lo familiar, de hacerlo hablar de su posible encuentro con Duhalde. Prefería hacer chistes, cantar y bailar.

Entonó A mi manera y Cafetín de Buenos Aires. Como no alcanzaba, salió a bailar con New York, New York, Frank Sinatra mediante.

Noviembre de 2005

El cumpleaños argentino de Laura Bush

Publicado originalmente en Charlas de Quincho.

Tal vez Laura Bush, esposa del presidente norteamericano, jamás imaginó que celebraría sus 59 años en el casco de una estancia en Chapadmalal. Por lo menos, no lo soñó en sus tiempos del Oeste. Y que sería a puertas cerradas, bien protegida, con señoras que casi no conoce. Tanta fue la sorpresa que la alusión al cumpleaños se realizó luego de que la mujer avanzara sobre algún chorizo, lechón, bife, varias ensaladas (no se mostró para nada módica con el flan con dulce de leche) y alternara champagne con vino.

Es decir, cuando estaba realmente satisfecha, apareció la torta y le cantaron lo de la buena amiguita.

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Nadie crea igual en las casualidades: la estancia Santa Isabel fue prolijamente revisada y controlada por el Secret Service (...). Mientras, ella hablaba de su suegro, de lo que a éste le gusta la Argentina (...). También la cumpleañera confesó que ya le habían celebrado con torta de coco, en el avión, los 59 años y, lo más importante, su esposo le había obsequiado entonces un juego de collar y aros de cristal gris.

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Quien no requirió de traductor para el extenso diálogo con Bush (casi dos horas) fue el vicepresidente Daniel Scioli. Habló, sin que se supiera de qué, más Scioli que Bush (como se sabe, el vice no va al psicoanalista y apenas le otorgan la posibilidad arremete con sus confesiones ante los interlocutores más dispares), se supone que de cuestiones familiares. Extrañamente, se mostró luego parco para revelar la naturaleza del diálogo, evitó protagonismos o una frase que sirviera de titular.

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En la invitación del menú habían estampado un cuadro de Antonio Berni, “La manifestación”. Ricardo Lagos se permitió bromear al ver los rostros pétreos y cetrinos pintados por el maestro: “¿Estos son los mismos que están haciendo batifondo afuera?”, se preguntó con gracia.

Enero de 2008

Neustadt y el verano del poder

Publicado originalmente en Charlas de Quincho.

Venía ya Neustadt con su mujer Adriana de otro agasajo la noche anterior. En el salón del hotel se derramaron empresarios como Samuel Liberman, Manuel Corzin, Jorge Brito y Javier Tizado (...), economistas como Miguel Broda (...), Juan Bautista Yofre, Mariano Grondona, Marita Carballo, Rodolfo Poussá, Esteban Caselli, Tato Lanusse y Oscar Salvi completaban un elenco que se repite por años.

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Más de uno inquiría: “¿Saben que Carlos Slim, el supermillonario mexicano de comunicaciones, estuvo en Buenos Aires?”. A falta de claridad, se especuló: puede aparecer para comprar una parte de Telecom. Otro dijo: “Para mí, Slim está con la operación de YPF”.

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Pero lo que desvelaba a las féminas era otra impresión: ¿se hizo algo estético Cristina cuando pernoctó en el Sur? Gente que sólo observa esos detalles (...) unas planteando que la observan algo hinchada, otras con el cambio de que ya no usa ropas sin mangas, imaginando que la mandataria se realizó algún tipo de succión en los brazos.

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Había quienes conjeturaban: pensar que Cristina asumió planeando una mejor relación con Estados Unidos y ahora está cada vez más cerca de la vieja izquierda. Otros se preguntaban si Néstor Kirchner no sería candidato a senador en 2009. Otros, más audaces y preocupados, pronosticaban que si persistía la mala suerte que le tocó a Cristina en sus primeros 30 días de gobierno, quizás fuera necesario que su esposo se hiciera cargo de la Jefatura de Gabinete para auxiliarla en la tempestad. Más que información, destilaban deseos.

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El colega y antiguo socio periodístico de Neustadt, Grondona, dispuso de su estupenda casa en La Barra para organizar una cena social y política. Allí se comentó que Alberto Zannini, pieza clave en el terceto que acompaña a los Kirchner, tropieza con algunos problemas de salud.

También que diplomáticos extranjeros se preguntaban por qué Kirchner, cuando viajaba en avión con su mujer, siempre era él quien bajaba primero.