Cae el petróleo: ¿momento de vender Vista e YPF?

A las puertas del acuerdo definitivo entre EEUU e Irán, el crudo marcó un fuerte descenso en el mes. En tanto, la tendencia de ambas petroleras es claramente alcista. ¿Qué hacer en este contexto?

YPF está -12% desde máximos, después de haber avanzado más de 70% desde marzo.

En el último mes el petróleo cayó 27% en un contexto donde el mercado ya digería el acuerdo entre EEUU e Irán. ¿ Tiene sentido mantener Vista e YPF?

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Hoy el petróleo cotiza apenas unos u$s9 por encima de los niveles previos al inicio del conflicto, luego de haber caído 37% desde los máximos de marzo. Es decir, gran parte del riesgo de la guerra ya se evaporó.

Y frente a este contexto, tanto Vista como YPF mostraron interesante fortaleza relativa:

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Vista está -16% desde máximos, luego de haber acumulado una suba cercana al 85% desde enero. E YPF está -12% desde máximos, después de haber avanzado más de 70% desde marzo.

Recordemos que Vista es, en muchos sentidos, un play puro de Vaca Muerta y del precio del petróleo. Tiene una exposición directa al upstream, foco en eficiencia operativa y crecimiento de producción. Cuando sube el petróleo, el impacto en sus resultados suele sentirse rápidamente.

YPF, en cambio, es una historia más compleja. Tiene exposición al petróleo, por supuesto, pero también participa en refinación, comercialización, gas, infraestructura y además tiene mucho “condimento político”.

Por eso reducir el análisis de ambas compañías únicamente al precio del petróleo puede ser un error, especialmente en YPF.

Y hay otro elemento que el mercado parece estar mirando de reojo: la oferta.

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Los inventarios de petróleo en EEUU continúan cayendo y se encuentran en niveles extremadamente bajos. Particularmente en Cushing, Oklahoma (el principal centro de almacenamiento y referencia para el WTI), los stocks ya se ubican en niveles que no se veían desde 2014.

Más allá del dato puntual, el mensaje es claro: el mercado físico sigue mostrando señales de ajuste.

La Reserva Estratégica de Petróleo de EEUU está en 340 millones de barriles (mínimo desde 1983), luego de las fuertes liberaciones para contener el precio.

Esto muestra que los problemas de oferta del petróleo no desaparecieron. De hecho, todo lo contrario, se están agravando. Y no parecen tener una solución fácil ni rápida.

¿Hay que vender Vista e YPF?

A grandes rasgos, la respuesta es no. Y va a depender del motivo por el cual uno estaba comprado.

Si alguien tenía una posición muy grande con una lógica táctica o de trading, probablemente tuvo sentido tomar ganancias y reducir exposición luego de semejante rally.

Pero para quien tiene una posición razonable dentro de una cartera diversificada de largo plazo, los argumentos centrales siguen siendo constructivos. Y no hay ningún argumento para vender Vista ni YPF.

Las valuaciones continúan siendo atractivas, la tendencia de ambos activos es claramente alcista, Vaca Muerta mantiene un enorme potencial de crecimiento y el contexto energético global sigue mostrando restricciones de oferta que pueden sostener precios del crudo relativamente elevados.

Además, en una cartera uno tiene que elegir activos que se muevan distinto (además de que tengan sentido de manera individual), y Vista e YPF cumplen claramente este rol y aportan diversificación real.

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Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.