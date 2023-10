Proyecto de Elsa Bairon ganó el premio del Grupo Chomer

La obra es una escultura diseñada especialmente para la explanada del edificio, y busca rendir homenaje al poder de la curva a través de una compo-

sición formal que pareciera no tener ni principio ni fin, un nudo infinito que es también un abrazo, una continuidad, un encuentro, que no tiene un derecho y

un revés. “Es una obra pensada para ser vista desde todos lados, desde todas sus facetas, desde todas sus fases, según la ilumine el edificio”, explica su creadora. Grupo Chomer otorgará a la

artista un premio de u$s 7000, más u$s 10.000 para la producción de su obra. El concurso, dirigido a más de 1.000 artistas que forman parte de las 66 galerías que integran Meridiano, busca fomentar la producción nacional y fortalecer el crecimiento del arte contemporáneo. El jurado estuvo integrado por los curadores Florencia Battiti y Sebastián Vidal, el arquitecto del estudio MSGSSV Damián Vinsón, e Iván Chomer, CEO del grupo desarrollador. Además de la selección de la ganadora, destacaron con una mención especial a las artistas Marcolina Dipierro de Pasto Galería y María Torcello de Oda Galería, que presentaron las obras “Guía circular” y “Banda de Moebius” respectivamente.