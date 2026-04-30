HBO Max en mayo 2026: todos los estrenos de series y películas que llegan a la plataforma

La plataforma renueva su catálogo en mayo con secuelas esperadas, films destacados, estrenos internacionales y nuevos contenidos originales.

La plataforma apuesta a reforzar su grilla con estrenos internacionales y producciones propias.

La plataforma HBO Max confirmó los estrenos que llegarán durante mayo de 2026 , con una grilla que incluye nuevas series, temporadas esperadas y películas destacadas. El catálogo se renueva con contenido internacional, producciones originales y títulos reconocidos que buscan atraer audiencia en un escenario de fuerte competencia en el streaming.

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A diferencia de meses anteriores, mayo presenta una combinación más equilibrada entre series y cine , con apuestas tanto mainstream como de nicho.

Entre los lanzamientos más destacados del mes aparecen nuevas temporadas y producciones originales que generan expectativa. Uno de los puntos fuertes es la llegada de nuevas series exclusivas , muchas de ellas con producción internacional. HBO continúa apostando a contenidos propios que le permitan diferenciarse dentro del mercado.

Durante todo el mes también estarán disponibles episodios semanales de la comentada tercera temporada de Euphoria. Tras casi cuatro años desde la segunda entrega, la producción creada por Sam Levinson retoma la historia con un enfoque más adulto y un cambio importante en la vida de sus personajes. El primer capítulo se lanzó el 12 de abril y, a partir de ahí, cada episodio se emite los domingos , cómo ocurrió desde el inicio de la serie.

Song of the Samurai: 9 de mayo. La historia del Shinsengumi al final del periodo Edo, con foco en Hijikata Toshizo

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Películas que llegan al catálogo en mayo

En cuanto a cine, mayo suma una variedad de títulos que incluyen tanto producciones recientes como películas que tuvieron recorrido en salas. El catálogo incorpora films de distintos géneros, abarcando un público más amplio.

Cumbres Borrascosas: 1 de mayo. Adaptación dirigida por Emerald Fennell con Margot Robbie y Jacob Elordi

1 de mayo. Adaptación dirigida por Emerald Fennell con Margot Robbie y Jacob Elordi Dune: parte dos: 3 de mayo. Continúa la lucha en Arrakis

3 de mayo. Continúa la lucha en Arrakis Greenland 2: Migration: 8 de mayo. Secuela de acción apocalíptica

8 de mayo. Secuela de acción apocalíptica Wonka : 10 de mayo. Precuela que explora los orígenes del icónico chocolatero

: 10 de mayo. Precuela que explora los orígenes del icónico chocolatero Aquaman y el Reino Perdido: 17 de mayo. La historia amplía el universo del personaje con más acción y tensiones políticas dentro y fuera del reino submarino

17 de mayo. La historia amplía el universo del personaje con más acción y tensiones políticas dentro y fuera del reino submarino Barbie: 24 de mayo. Una de las películas más comentadas de los últimos años. Reflexión social, entretenimiento y mensaje

Estas películas combinan éxitos recientes con títulos que vuelven a posicionarse dentro del catálogo por su relevancia.

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La programación de mayo no es casual. HBO Max apunta a mantener series con lanzamientos semanales, incorporar títulos de alto reconocimiento y reforzar franquicias ya instaladas. Esto le permite competir con plataformas como Netflix o Prime Video, que renuevan su catálogo constantemente.

Las actualizaciones mensuales del catálogo son una herramienta clave para las plataformas de streaming. No solo permiten incorporar nuevos contenidos, sino también mantener activa la suscripción de los usuarios. En el caso de HBO Max, cada mes funciona como una oportunidad para posicionar nuevos títulos y ampliar su clientela.