Mel C habló sobre una posible reunión de las Spice Girls en Glastonbury: "Sería la cúspide"

La última vez que los cinco miembros actuaron juntos en público fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

La cantante Mel C compartió sus esperanzas de que se produzca una reunión de las Spice Girls , diciendo que está "visualizando" que el grupo se reúna para actuar en Glastonbury .

La cantante (también conocida como Sporty Spice) habló sobre sus planes de regreso durante una nueva entrevista con su ex publicista Nicki Chapman en Magic Radio, mientras se prepara para lanzar su nuevo álbum en solitario, "Sweat" .

En la conversación, habló abiertamente sobre los persistentes rumores de una reunión de las Spice Girls y explicó por qué cree que todavía existe tanta demanda por parte de los fans para que ella, Victoria Beckham, Mel B, Geri Halliwell-Horner y Emma Bunton se reúnan de nuevo.

“Hay algo especial en la dinámica de las Spice Girls: cuando estamos juntas en una habitación, la energía es electrizante. Sigue ocurriendo hoy en día… hay algo mágico en esas cinco personalidades”, dijo.

También añadió que, si bien antes le resultaba "realmente difícil" estar en el ojo público en la cima de su fama e intentó distanciarse del grupo, volvió a amar "todas estas cosas" cuando el grupo se reunió (sin Beckham) para una gira de reencuentro en 2019.

Como resultado, añadió, ha mantenido la mente abierta a otra reunión con la formación completa, y ya ha decidido que Glastonbury sería la mejor manera de conmemorar la ocasión.

“Glastonbury sería la cúspide, es algo que siempre quiero hacer”, explicó. “Las Spice Girls, el Pyramid Stage… me gusta pensar que eso sucederá en algún momento. Estoy visualizando con mucha fuerza que sucederá”.

En los últimos años, las integrantes de las Spice Girls han hecho muchos comentarios sobre una posible reunión, aunque cada una de ellas parece tener una postura ambivalente respecto a la idea.

Mel C, en general, ha estado dispuesta a regresar y también dijo recientemente que todas las integrantes "quieren hacer algo", pero no han planeado nada para su próximo 30 aniversario.

La última vez que los cinco miembros actuaron juntos en público fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, aunque también ofrecieron una actuación sorpresa de "Stop" en la fiesta del 50 cumpleaños de Victoria Beckham en 2024.