El spin-off de la serie del momento que Prime Video decidió cancelar después de 2 temporadas

La plataforma está en búsqueda de un cambio, mientras que define el rumbo de una historia que recién empezaba.

A pesar de haber sido una de las series más originales del último tiempo, su continuación fue cancelada.

Una de las franquicias más exitosas de Prime Video se encuentra en una posición que nadie se veía venir. La producción que deriva de la serie original quedó fuera de los planes a futuro tras dos temporadas, lo que sorprendió tanto a sus seguidores como a quienes esperaban con ansias la expansión de este universo.

Al principio, el proyecto fue muy popular por construir su propia identidad, aunque siempre conectado a su serie principal. Esta versión tiene un toque más juvenil y provocador, lo que captó la atención desde su estreno en 2023. De todas formas, el cambio de estrategia de la plataforma impidió que la historia pudiera continuar .

La trama se desarrolla en una universidad exclusiva donde estudian jóvenes con habilidades extraordinarias . Esta institución, controlada por una poderosa corporación, funciona como un centro de formación para futuros ídolos mediáticos y figuras públicas con poderes.

Acá es donde aparece Marie Moreau , una estudiante que intenta encontrar su lugar mientras se enfrenta a los traumas de su difícil pasado . Junto a otros alumnos, se ve envuelta en una competencia donde no solo importa el talento, sino también la imagen y la popularidad que consiga.

La serie también funciona como una especie de crítica social que expone el lado más crudo del sistema, dejando en evidencia que detrás del brillo existe algo muy oscuro. Los protagonistas no solo se enfrentan a sus capacidades, sino también a secretos que pueden cambiar sus vidas.

La producción tuvo dos temporadas, la primera que se lanzó en 2023 y la segunda que llegó dos años más tarde. Tras esa última entrega, la plataforma decidió no seguir con nuevos episodios, aunque confirmó que varias de sus tramas van a continuar en otros proyectos del universo, especialmente en la etapa final de la serie principal.

La cancelación se debe a que la plataforma busca concentrar sus recursos en menos títulos, pero con mayor conexión entre sí. Los fanáticos se pueden quedar tranquilos de que el universo sigue activo y con nuevos proyectos en desarrollo, entre ellos una precuela que explorará los orígenes de la corporación responsable de toda la trama.

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