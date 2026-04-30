La actriz Evangeline Lilly criticó duramente a Disney por los despidos en Marvel: "¡Qué vergüenza!" + Seguir en









Lilly se mostró particularmente indignada por el despido de Andy Park, director de desarrollo visual de Marvel, quien formó parte de Marvel Studios durante 16 años.

Evangeline Lilly interpretó a Hope van Dyne/Wasp en el UCM. Marvel Studios

Evangeline Lilly, quien interpretó a Hope van Dyne/Wasp en el Universo Cinematográfico de Marvel, recurrió a Instagram para criticar duramente a Disney por despedir a empleados de Marvel en medio de los recientes despidos masivos que dejaron a 1.000 trabajadores sin empleo en toda la compañía. Lilly se mostró particularmente indignada por el despido de Andy Park, director de desarrollo visual de Marvel, quien formó parte de Marvel Studios durante 16 años.

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“Me puse en contacto con mi buen amigo Andy Park, el genio detrás de la creación del traje original de la Avispa y los bocetos conceptuales, y le pregunté: ‘¿Es cierto? ¿De verdad está pasando esto?’”, dijo Lilly en un video en respuesta a los informes de despidos en Marvel en medio de un giro importante de Disney hacia la IA. “Me dijo: ‘Sí, es cierto’. No puedo creerlo… que Disney haya despedido a los artistas que dieron vida al Universo Marvel con su genialidad y que las personas que inventaron y diseñaron estos personajes estén siendo reemplazadas por IA. IA que tomará sus diseños y lo que crearon y lo usará para crear versiones mejoradas. Lo siento mucho, Andy. Lo siento mucho por todos los artistas que fueron despedidos”.

Lilly fue mucho más directa en el pie de foto de su publicación de Instagram, donde escribió: "Disney, ¡QUÉ VERGÜENZA! Por darle la espalda a las personas que construyeron el poder que ahora están usando para desecharlas".

“¿Dónde están las leyes que ELIMINAN todo el arte humano del banco de IA?”, preguntó. “¿Por qué se les permite robar nuestro talento y usarlo para enriquecer a los ejecutivos mientras los artistas responsables de alimentar a sus robots pasan hambre? ¡Qué asco! Legisladores de California… ¿dónde están?”.

Lilly también rindió homenaje a los artistas de Marvel "que diseñaron y dieron vida a los días de gloria de Marvel… Yo estuve allí. Sé lo que hicieron. Sé con qué pasión trabajaron día y noche para que la magia sucediera. Ustedes son los magos, sin importar cómo lo presenten los Magos de nuestro nuevo Oz en el futuro. Jamás lo olvidaré".

Embed - Evangeline Lilly on Instagram: "Where are the laws that REMOVE all human art from the AI bank?!? Why do they get to steal our brilliance and use it to make executives rich while the artists responsible for feeding their robots go hungry?? Disgusting. California lawmakers...where are you?!?!? To the @marvelstudios artists who designed and brought to life the glory days of Marvel...I salute you . I was there. I know what you did. I know how passionately you worked round the clock to make magic happen. You are the magicians, no matter what the Wizards of our new Oz make it look like going forward. I will never forget. @disney SHAME ON YOU for turning your back on the people who built the power you are now using to throw them away. Fans, please share the love with @andyparkart Tell him how much his art has meant to you over the years. He was responsible for designing SO many of your fav @marvelstudios characters @producer.patrick Thank you for spreading the word. Everybody please check out his full post (you can click through in my stories). #AI #art #artists #resist #boycottdisney" View this post on Instagram El 20 de abril, Park anunció su despido de Marvel y escribió en las redes sociales: “Estuve allí desde el inicio de un equipo que rompió moldes. 16 años, más de 40 películas y 15 películas como Director de Desarrollo Visual. No podría estar más orgulloso de la historia que hicimos”. El paso de Evangeline Lilly por Marvel Lilly debutó como Hope van Dyne en Ant-Man (2015) antes de retomar el personaje en Ant-Man and the Wasp (2018). Apareció en Avengers: Endgame (2019) y regresó en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023). Lilly, 44 años, también conocida por la serie Lost, anunció en junio de 2024 su retiro indefinido de la actuación para enfocarse en su familia, labores humanitarias y la literatura infantil. En ese momento, la actriz describió sentirse plena y feliz con la decisión, dejando abierta la posibilidad de regresar en el futuro, pero alejándose de Hollywood por el momento.

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