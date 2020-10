Empresarios destacaron que las medidas anunciadas tienen una línea "productivista"

“Las medidas están en la línea correcta, tienen una línea productivista que busca el incentivo de la exportación industrial. Rescato como positiva la eliminación de retenciones al valor agregado y el incremento de los reintegros. Además, el incentivo sobre la obra pública es interesante como concepto”, señaló a Ámbito José Urtubey, dirigente de la UIA, quien agregó: “Después, diría que el gran desafío es ver cómo impacta en lo que es la política cambiaria. También sigue estando el desafío desde lo impositivo, de tratar de reducir la carga tributaria”.

En la misma línea, Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), remarcó: “La baja de las retenciones a las pymes industriales es algo que pedíamos hace mucho. Lo vamos a ver en un futuro, porque no estamos exportando como quisiéramos, ya que el mundo no está demandando tantos productos, más allá de los alimentos. Pero las medidas son bienvenidas”. En ese contexto, Fernández remarcó: “Creemos que este tipo de medidas hay que hacerlas leyes, para que queden como políticas de Estado”.

En tanto, desde la CAME, Pedro Cascales señaló: “Hay medidas positivas y desde la Cámara se vienen pidiendo hace tiempo, como la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales y el aumento de los reintegros a la exportación. Así como instrumentos para canalizar inversión en pesos a la producción”. De todas formas, el vocero de la entidad remarcó: “Sin embargo, faltan medidas para la crisis como la urgencia de tratar el proyecto de ley de concursos y quiebras, y una asistencia mayo vía ATP para soportar las empresas pymes que aún no pueden recuperar su nivel de actividad. La ley de concursos y quiebras ya tiene media sanción de diputados y hace aproximadamente dos meses que está en el senado”. En tanto, remarcó también que “las medidas de apoyo a la exportación deberían ser políticas de Estado que se mantengan en el tiempo y no dependan de las urgencias de cada gobierno según las circunstancias”, a la vez que destacó: “Las medidas de canalización de ahorros e impositivas para impulsar a la construcción son positivas por el amplio efecto multiplicador que eso conlleva”.

En cuanto a las medidas referidas al sector de la construcción, Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Empresarios de Desarrollo Urbano (CEDU), señaló: “Es un buen avance. Las medidas están bien orientadas, ahora hay que ver cómo se implementan. A mi entender, las tres cosas más importantes son: la exención de Bienes Personales por tres años para quien invierta en proyectos nuevos (por el monto invertido), el diferimiento de Ganancias e Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles para el aporte de terrenos a proyectos nuevos y el Fondo Fiduciario para incentivar créditos hipotecarios en CVS”. De todas formas, Tabakman aclaró: “Lo que no puedo asegurar es que tengan un gran impacto reactivador. Desde nuestra cámara CEDU habíamos propuesto un paquete de medidas entre las que éstas estaban incluidas. Pero lo cierto es que nuestro paquete era bastante más ambicioso. En cualquier caso, están bien”.