El dólar oficial minorista cotiza a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.404,43 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 30 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar: el mercado evalúa el impacto de la baja de encajes en el inicio de otra semana corta
-
Mercados: el petróleo vuelve a presionar a los mercados, mientras la aversión al riesgo crece e impacta en la Argentina
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 30 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.382,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 30 de marzo
El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 30 de marzo
El dólar CCL cotiza a $1.474,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.6%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 30 de marzo
El dólar MEP cotiza a $1.429,73 y la brecha con el dólar oficial es de 3.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 30 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 30 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.460,34, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 30 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s67.070, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario