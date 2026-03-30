El petróleo se encamina a cerrar marzo con una suba récord, mientras crece el temor en el mercado energético

Los inversores multiplican por diez las apuestas a un barril de u$s150 por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Para los analistas el impacto será letal para la economía global.

El temor generalizado es que los valores del crudo se mantengan por demasiado tiempo en el orden de los u$s100 por barril

Los precios del petróleo continúan en alza y se encaminan a un cierre récord del mes mientras la guerra en Medio Oriente no da tregua a los mercados energéticos. El temor generalizado es que los valores del crudo se mantengan por demasiado tiempo en el orden de los u$s100 por barril, pero incluso hay quienes se alertan por la posibilidad de que el costo se duplique.

El precio del barril Brent, de referencia para la Argentina, se encamina hacia una subida mensual récord después de que los hutíes yemeníes lanzaron sus primeros ataques contra Israel, ampliando la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los futuros del Brent ganaban 3,2 dólares, o un 2,8%, a u$s115,77 por barril, tras cerrar el viernes con un alza del 4,2%. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 1,87 dólares, o un 1,9%, a u$s101,51, después de avanzar un 5,5% en la sesión anterior.

"El mercado ha descartado prácticamente la posibilidad de un fin negociado de la guerra, a pesar de las afirmaciones de Trump sobre las conversaciones 'directas e indirectas' en curso con Irán, y se prepara para una fuerte escalada de las hostilidades militares", afirmó Vandana Hari, de la empresa de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington y Teherán se han estado reuniendo "de forma directa e indirecta" y que los nuevos líderes iraníes se han mostrado "muy razonables", mientras siguen llegando tropas estadounidenses a Oriente Medio.

No obstante, el ejército israelí afirmó el lunes que estaba atacando las infraestructuras del gobierno iraní en todo Teherán.

Las subidas del precio del petróleo se vieron frenadas sólo de forma temporal por la declaración de Trump de que suspendería los ataques contra la red energética de Irán hasta el 6 de abril.

"La ampliación del plazo por parte de Trump hasta el 6 de abril —fecha en la que Estados Unidos podría reanudar los ataques contra la infraestructura energética iraní— no ha tenido ningún efecto tranquilizador. El mercado pide ahora señales concretas de distensión, no solo retórica», señaló SEB Research en una nota.

El Brent se ha disparado cerca de un 60% este mes, su mayor alza mensual registrada en los datos de LSEG desde 1988, superando las subidas registradas durante la Guerra del Golfo de 1990. El WTI, por su parte, acumula un avance del 52%, su mayor mejora mensual desde mayo de 2020.

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Operadores apuestan por un petróleo a u$s150 por el conflicto en Medio Oriente

El mercado energético internacional atraviesa una de las etapas de mayor tensión en décadas. En las últimas jornadas, los operadores de derivados han comenzado a posicionarse masivamente en opciones de compra, apostando a que el crudo Brent romperá su techo histórico para alcanzar, al menos, los u$s150 por barril hacia finales de abril. Este movimiento responde directamente a la parálisis en el suministro provocada por la guerra en Medio Oriente, que mantiene estrangulado el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del Brent ha experimentado una escalada meteórica de casi el 50%. Actualmente, el barril para entrega en mayo cotiza en torno a los u$s107, pero la volatilidad extrema domina las pizarras ante la incertidumbre sobre la duración del bloqueo en una vía por la que circula la quinta parte del petróleo mundial. A pesar de los intentos diplomáticos entre Washington y Teherán por hallar una salida negociada, los inversores están blindando sus carteras ante escenarios de escasez absoluta.

image A pesar de las sanciones y el declarado cierre, según Tankertrackers.com desde los ataques del 28 de febrero, Irán ya despachó al menos 12 millones de barriles de crudo por el estrecho de Ormuz (la información surge de fotos satelitales) en barcos pertenecientes a la “Flota Oscura”.

Derivados y apuestas de riesgo extremo

La magnitud del nerviosismo financiero se refleja en los datos de ICE, donde las posiciones en contratos de opciones (conocidos como calls) con un precio de ejercicio de u$s150 se han multiplicado por diez en apenas un mes. Estos contratos otorgan al titular el derecho de comprar futuros de Brent de junio a ese valor, lo que indica que una parte significativa del mercado prevé que se supere el máximo histórico de u$s147 alcanzado en el año 2008.

El interés abierto para estas opciones de compra con vencimiento en abril ha escalado hasta los 28.941 lotes. Teniendo en cuenta que cada lote equivale a 1.000 barriles, la cifra representa una apuesta sobre casi 3.000 millones de dólares en crudo. La tendencia no se detiene allí: el interés por opciones de compra a u$s160 pasó de ser inexistente a registrar 14.676 lotes, mientras que existen posiciones abiertas por valores que oscilan entre los u$s200 y los u$s240. Incluso, se han detectado movimientos marginales en opciones a u$s300 para el mes de junio, lo que evidencia la percepción de un riesgo sistémico en el suministro global.

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Escenarios de escasez y cobertura ante la volatilidad

Analistas del sector, como Tim Skirrow de Energy Aspects, advierten que un barril a u$s150 desencadenaría inevitablemente una crisis de demanda a nivel global. Sin embargo, el riesgo de una falta de suministro física prima sobre el análisis de precios: mientras el crudo permanezca atrapado en el Golfo Pérsico, el mercado no encontrará un techo claro. La parálisis ha encarecido no solo el producto, sino también los costos de aseguramiento y transporte marítimo, que han tocado máximos de varios años.

Por otro lado, los datos muestran que los inversores también se preparan para movimientos bruscos en sentido contrario, aunque con menor intensidad. Las opciones de venta (puts) se concentran mayoritariamente entre los u$s45 y u$s70, niveles muy por debajo de la cotización actual. Si bien este interés ha crecido, lo hace a un ritmo mucho más pausado que las apuestas alcistas. Esta asimetría en el mercado de derivados confirma que, si bien se contemplan escenarios extremos en ambas direcciones, la mayor probabilidad asignada por los operadores es la de un nuevo y violento repunte en los precios de la energía.