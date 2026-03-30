El nuevo invento que te permite convertir cualquier reloj en uno inteligente

Un accesorio muy discreto llegó al mercado y promete cambiar la forma en la que llevas tu vida con ayuda digital.

En los últimos años, la manera de incorporar la tecnología al día a día fue avanzando. Si bien muchos optan por la modernidad, hay gente que sigue prefiriendo lo clásico. Por eso, surgieron alternativas que buscan combinar el diseño tradicional con las nuevas funciones digitales .

Un nuevo invento busca actualizar el reloj que llevas en tu muñeca agregándole nuevas capacidades sin alterar ninguna parte de su apariencia. El resultado es un accesorio que promete cambiar tu experiencia diaria sin sumar más pantallas.

El dispositivo, conocido como Heir , fue desarrollado por la empresa Ganance y se presenta como un sensor compacto que se fija en la parte trasera del reloj. Este funciona mediante un sistema de microventosa que permite adherirlo y retirarlo en cuestión de segundos. Gracias a este mismo mecanismo, el usuario puede cambiarlo de un reloj a otro según el día o la ocasión.

A pesar de que su tamaño es muy similar al de una moneda, el dispositivo incorpora varias funciones útiles, ya que registra pasos, calcula la distancia recorrida y estima calorías . Toda esa información se envía a una aplicación móvil , donde se puede consultar el historial y ver la evolución de la actividad.

Otra particularidad de este reloj es que, en lugar de mostrar los datos en la muñeca, el equipo busca reducir distracciones . Para lograr esto, las notificaciones llegan a través de vibraciones, que alertan sobre llamadas, mensajes o avisos del celular.

También incluye controles táctiles fáciles, ya que con un solo toque se puede pausar o reproducir contenido multimedia, mientras que con dos toques se avanza de canción. Además, no incorpora imanes, lo que evita interferencias con los mecanismos más tradicionales.

Reloj Heir Es perfecto para quienes no quieren dejar de usar su reloj favorito, pero quieren incorporar nuevas funciones. Gentileza - Ganance

Compatibilidad y autonomía: un accesorio para usar con cualquiera de tus relojes

Uno de los mayores atractivos del Heir es su versatilidad. Su diseño fue pensado para adaptarse a la mayoría de los modelos disponibles, tanto masculinos como femeninos. Con un diámetro cercano a los 30 milímetros y un espesor mínimo, pasa casi desapercibido.

Además, su peso es muy bajo, para que ni se sienta al usarlo. Respecto a la compatibilidad, el dispositivo funciona con teléfonos iPhone y también con Android. La información se sincroniza con aplicaciones de salud para integrarlo a rutinas de entrenamiento o al seguimiento personal.

Para quienes prefieren no llevar su reloj habitual durante actividades físicas, existe una alternativa, ya que la marca ofrece una correa especial con un compartimento para el sensor. La batería alcanza poco menos de dos días de uso continuo. La base para recargarlo viene incluida por la empresa.

A futuro, la compañía busca sumar nuevas funciones como la clasificación de actividad, recordatorios, alertas silenciosas y mejoras en la precisión del registro. También se esperan ajustes en la conectividad para lograr una experiencia más estable.