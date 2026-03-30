Un influyente banco de Wall Street prevé un dólar más fuerte y advierte por riesgos persistentes en el petróleo + Seguir en









El banco señala que el shock energético refuerza al billete verde y presiona al euro, mientras crece la preocupación por disrupciones prolongadas en el estrecho de Ormuz y su impacto en la inflación global.

El dólar continúa fortaleciéndose, mientras otras monedas son afectadas por la guerra. ChatGPT IA

La guerra en Irán continúa reconfigurando el escenario financiero internacional y obliga a los grandes bancos a recalibrar sus proyecciones. En este contexto, Bank of America (BofA) advirtió que el conflicto está generando un doble efecto en los mercados: un fortalecimiento del dólar en el corto plazo y un aumento del riesgo de interrupciones más duraderas en el suministro energético global.

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Según el banco, el encarecimiento del petróleo y el repunte de la inflación están apuntalando al billete verde, en un entorno donde los principales bancos centrales se ven forzados a adoptar una postura más restrictiva. Bajo este escenario, BofA revisó sus previsiones y ahora espera un dólar más firme en los próximos meses, con el euro en torno a 1,14 por dólar hacia el cierre del segundo trimestre y el yen debilitado hasta niveles de 160 por dólar.

Sin embargo, la entidad mantiene una visión más moderada a mediano plazo. Su escenario base contempla una normalización progresiva del suministro energético y una pausa en las subas de tasas por parte de la Reserva Federal en la segunda mitad del año. De concretarse, este contexto abriría la puerta a una depreciación gradual del dólar, con el euro acercándose a 1,20 hacia fines de 2026.

El euro es una de las monedas más golpeadas por la guerra El euro aparece como una de las monedas más golpeadas. La mayor dependencia energética de Europa, especialmente del gas natural, y niveles de inventarios relativamente bajos explican buena parte de la presión bajista. Aun así, el banco descarta por ahora un escenario de estrés similar al de 2022.

El impacto del shock energético también se refleja en una creciente divergencia entre economías según su grado de dependencia de importaciones de energía, lo que está reconfigurando los flujos en el mercado cambiario y amplificando los movimientos en distintos cruces.

1 millón de euros El euro es una de las monedas más golpeadas por la suba del petróleo En paralelo, el foco de riesgo se concentra en el mercado petrolero. BofA advierte que las disrupciones en el estrecho de Ormuz podrían extenderse incluso en escenarios de desescalada entre Estados Unidos e Irán, lo que mantendría la incertidumbre sobre la oferta global de crudo y sostendría la presión sobre los precios. En este contexto, el banco mantiene una visión constructiva sobre algunas compañías energéticas, particularmente aquellas vinculadas al gas natural licuado (GNL), donde observa potencial de crecimiento sostenido en la demanda y expansión de proyectos. Hacia adelante, la entidad anticipa un escenario de alta volatilidad, con mercados cada vez más sensibles a los titulares vinculados al conflicto. La evolución de la guerra y la posibilidad de una salida negociada serán claves para determinar la dinámica de las divisas y las materias primas en los próximos meses.